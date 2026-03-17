Caamaño se reúne con el Consello Galego de Colexios Médicos, que urge negociar para que cese la huelga en Primaria

Varios médicos se encierran en el C.I.S. Olimpia Valencia. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Colexios Médicos ha trasladado que mantuvo una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al tiempo que ha reiterado que, en el marco de ese encuentro, insistió en la necesidad de "seguir con las negociaciones" para poner fin a la huelga en Atención Primaria.

A este respecto, ha trasladado que la Consellería ha mostrado su compromiso para "para aceptar y negociar algunas de las reivindicaciones", aludiendo al hecho de que "muchas de ellas están ya en trámites de la mesa sectorial y otras ya han sido aprobadas".

Durante la reunión, ha agregado que la Consellería de Sanidade explicó su hoja de ruta y "su compromiso de mejorar las condiciones de la Atención Primaria y de sus facultativos".

NEGOCIAR Y ESTATUTO MÉDICO PROPIO

En esta coyuntura, el Consello Galego de Colexios Médicos insta de nuevo a todas las partes implicadas a "retomar las negociaciones cuanto antes" para llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto de la Atención Primaria, en "una situación ya complicada debido a la huelga general".

Asimismo, tras el encuentro, ha valorado que el conselleiro haya expresado "su posicionamiento a favor de un estatuto médico propio".