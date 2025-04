Caballero afea a Rueda que ofrezca colaboración mientras "la Xunta discrimina a Vigo": "Y quiere que quedemos callados"

La Xunta lamenta la "cobardía" del alcalde y que rechace la oferta de cooperación porque solo quiere "polemizar"

VIGO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido este miércoles a la "mano tendida" y a la oferta de "colaboración" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtiendo de que no se debe confundir la "cordialidad y educación" en un acto con el "consenso y el acuerdo", porque el presidente gallego ofrece colaboración mientras "la Xunta discrimina a Vigo".

Así lo ha trasladado el regidor olívico en unas declaraciones remitidas a los medios en las que ha señalado que "para el presidente de la Xunta colaborar y no discutir es el camino". "Es el camino si te tratan bien, si te marginan claro que hay que discutir y denunciar que esamos siendo marginados. La Xunta margina a Vigo continuamente", ha subrayado Caballero.

Como ejemplos, el alcalde ha recordado que el gobierno gallego financió el 80 % de la obra del túnel de O Parrote en A Coruña, mientras ofrece financiar el 30 % del túnel de Elduayen en Vigo. "A Coruña el 80 % y a Vigo el 30 %, ¡y quiere que nos quedemos callados!", ha censurado Caballero.

Por otra parte, ha recordado que el paseo inaugurado este martes en la fachada portuaria viguesa "lo pagó el Gobierno de España" y Rueda "ni lo mencionó". Igualmente, ha acusado a la Xunta de haber paralizado o retrasado obras como las rampas de Gran Vía, el túnel de Elduayen, el túnel de Beiramar, el parque infantil de O Berbés, y otras actuaciones.

También ha recalcado que, en la reforma de la ETEA, paga la Zona Franca, y que, en la recuperación del teatro cine Fraga, la Xunta "no hizo nada", salvo "regalar" más de 9 millones a una entidad financiera (Abanca) que debería haber cedido el edificio de forma gratuita a la ciudad. "Esto es Rueda diciendo falsedades. Éstos son los acuerdos de Rueda: que Vigo lo pague todo", ha sentenciado Caballero, que ha vuelto a criticar al presidente gallego por no defender la candidatura de la ciudad para ser sede en el Mundial de fútbol de 2030.

RESPUESTA QUE INDICA "COBARDÍA"

Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha señalado que la respuesta de Caballero al ofrecimiento de Rueda indica "cobardía", y el único interés de "polemizar con la Xunta sin que le importe el resultado para la ciudad", todo "enviando un audio desde su torre de marfil".

Ortiz ha señalado que esta posición no sorprende, y viene del mismo alcalde "que tiene bloqueada la ETEA, las pistas de atletismo, o los túneles de Elduayen y Beiramar". "El mismo alcalde que suspende reuniones técnicas unas horas antes sin ninguna explicacion, el que todavía no ha aprobado el PGOM de la ciudad 6 meses después de recibir el visto bueno de la Xunta, nada nuevo. No pretende mejorar la vida de sus ciudadanos, lo único que quiere son sus votos, y el resto le da igual", ha sentenciado la delegada.

Con todo, ha advertido de que el gobierno gallego seguirá ofreciendo "inversiones" y "apoyo" a Vigo, a pesar de que Caballero quiera seguir confrontando. "Pero estaría bien que, en vez de audios exagerando todo, tuviera el valor de decirlo a la cara cuando se encuentra, como ayer, con el presidente de la Xunta", ha apostillado.