G. Caballero llama al PSdeG a abandonar las "deslealtades y zancadillas" para pasar a la "unidad de acción"

Sitúa al PSdeG como segunda fuerza, apela a la militancia a "no caer en el pesimismo" y avisa: "No hay mirlos blancos ni soluciones mágicas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha llamado a la militancia del Partido Socialista de Galicia "pasar página" de los "tiempos de deslealtades y zancadillas" para pasar a la "unidad de acción" con el objetivo de construir una Galicia mejor. "Los ciudadanos no nos perdonarían que estemos pensando más en nosotros mismos que en ellos", ha subrayado.

El jefe de filas de los socialista gallegos ha lanzado este mensaje ante el Comité Nacional del partido, que este viernes ha fijado el calendario del proceso interno que la formación afrontará para renovar su dirección y que incluye la celebración de primarias el día 30 de octubre. Tras ellas, el XIV Congreso Nacional del PSdeG tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre.

"Estoy convencido de que cuando los que estáis aquí os afiliasteis a esta gran organización, lo hicisteis pensando en que dabais un paso para comprometeros con la justicia social, la igualdad de oportunidades y hacer un país mejor. Eso nos unió a todos los que estáis aquí y a los 10.000 militantes", ha manifestado.

Gonzalo Caballero ha sostenido que esa "unidad en los valores, ideas y argumentos" construye el fundamento en el que se tiene que construir el futuro y abrir una nueva etapa en la que aprender de los errores para construir una Galicia mejor". "Una nueva etapa en la que tenemos que aprender de las derrotas para llegar a las victorias, una nueva etapa en la que tenemos que pasar página a los tiempos de las deslealtades y las zancadillas para entrar en la unidad de acción con el conjunto de la organización", ha reivindicado.

"Para construir el mejor PSdeG, necesitamos que toda la organización tenga la capacidad de ser útil a Galicia", ha sostenido Gonzalo Caballero, que ha asegurado que "nadie" debe "despistar" a los socialistas de esta tarea. "Los ciudadanos no nos perdonarían que estemos pensando más en nosotros mismos que en ellos", ha subrayado.

Y es que, tras reivindicar a los expresidentes Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe como "referencias principales" por tener la "capacidad de construir un proyecto gallego por encima de otras claves", ha apostado por un "proyecto inclusivo" en el que "todos caben" pero "nadie es imprescindible". "Un proyecto en el que lo colectivo está por encima de las individualidades, porque nos están mirando los ciudadanos", ha señalado.

Este camino, ha dicho, "no es sencillo" para un PSdeG que solo llegó al gobierno después de unas elecciones en 2005. "Y lo hizo cuando tuvo la capacidad de mantener el rumbo, la orientación y el proyecto, de no caer en una estrategia de zancadillas que no lleva a ningún sitio, más que simplemente a una confusión de los horizontes y de lo que es relevante", ha apuntado.

Situar el interés colectivo por encima del individual, ha señalado, fue siempre su horizonte a lo largo de sus cuatro años al frente de la Secretaría Xeral del PSdeG. Con todo, ha reconocido que trabajar por "esa Galicia mejor", no fue fácil debido "enormes dificultades internas y externas". "Por eso, cuando uno tiene más conocimiento si cabe sobre la realidad de Galicia y de nuestro partido, uno siente que el compromiso con el PSdeG tiene que ser más fuerte", ha afirmado.

Además, se ha marcado como reto las próximas elecciones municipales y generales del 2023, en las que se ha mostrado convenido de que "trabajando con unidad y lealtad el PSdeG volverá a obtener resultados históricos". Todo ello en un discurso en el que por momentos se ha mostrado visiblemente emocionado y en el que ha dejado claro que con él al frente el PSdeG avanzó y nunca retrocedió.

PSDEG, "LA SEGUNDA FUERZA POLÍTICA" DE GALICIA

"Si de aquí a las elecciones generales y a las elecciones municipales del año 2023 concurrimos juntos, con fuerza, con lealtad y con unidad, conseguiremos volver a conseguir resultados históricos en esas elecciones y situar al PSdeG donde está, como la segunda fuerza política de Galicia", ha señalado.

De este modo, ha recordado que el PSdeG gobierna en "tres de las cuatro diputaciones, en cinco de las siete ciudades, en 113 ayuntamientos. "Porque tenemos 10 diputados en el Congreso, seis senadores, 14 diputados en el Parlamento que hacen el mejor trabajo os pido que no caigáis en el pesimismo, en la desazón que algunos desde fuera y desde dentro quieren meter en esta organización", ha señalado para dejar claro que el PSdeG está fuerte y tiene "capacidad" para dar las batallas.

"Somos la segunda fuerza política de Galicia y la única alternativa real para el cambio de gobierno", ha señalado el dirigente socialista, que ha asegurado que a lo largo de su mandato él nunca cayó ni en el pesimismo ni en la desazón cuando muchos intentaron introducirla en el PSdeG".

Gonzalo Caballero, que ha dejado claro que "no hay ni mirlos blancos ni soluciones mágicas", ha asegurado que los socialistas deben "seguir remando" y "construyendo el socialismo gallego de forma permanente, con pico y pala, mostrando a los gallegos que tenemos respuesta y no estamos dando zancadillas cada poco tiempo para no saber a donde vamos".

PLAZOS DEL CONGRESO

En la cita se ha marcado el calendario del proceso interno que los socialistas culminarán con la celebración de su XIV Congreso, cuyo comité organizador estará presidido por la expresidenta del Parlamento de Galicia Dolores Villarino.

El calendario propuesto prevé la celebración de primarias el día 30 de octubre y, además, da de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para que los posibles aspirantes presenten sus precandidaturas. Precisamente, de cara a este proceso interno, voces socialistas apuntan a que el secretario provincial del PSOE coruñés, Valentín González Formoso, podría dar un paso adelante en los próximos días.

Por su parte, tras estas primarias, que como marcan los estatutos se celebrarán por el sistema de doble vuelta, los días escogidos para la celebración del XIV Congreso son el 7 y el 8 de diciembre en el Palacio de Congresos de la capital gallega.

De este modo, a diferencia de en ediciones anteriores, los socialistas gallegos no celebrarán su cónclave en un fin de semana, una cuestión que fuentes consultadas por Europa Press han vinculado a la imposibilidad de conseguir un espacio adaptado para el elevado número de asistentes que se prevé que acudan.