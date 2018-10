Caballero ofrece cooperación al Puerto tras O Marisquiño: "Hay que hacer que esto no se repita nunca más"

Publicado 17/08/2018 14:29:29 CET

El Ayuntamiento abrirá una oficina de información y asesoramiento a los afectados

VIGO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha ofrecido nuevamente toda la cooperación del Ayuntamiento a la jueza que investiga el accidente de O Marisquiño, una colaboración que ha extendido a Puertos del Estado y al Puerto de Vigo: "Hay que hacer que esto no se repita nunca más, en ningún sitio del mundo".

Así lo ha proclamado el regidor olívico a la salida del cuartel de la Guardia Civil de la ciudad, donde se ha reunido con los mandos de este cuerpo, para agradecerles su labor durante la noche del pasado domingo.

Caballero ha expresado su deseo de que "la zona se recupere lo antes posible", y ha reiterado su puesta a disposición de la justicia para colaborar en la investigación sobre lo sucedido. Asimismo, ha incidido en que la zona colapsada es parte de una "estructura portuaria", y ha señalado que "los técnicos dirán" cuáles han sido las causas del desplome.

Por otra parte, el alcalde ha insistido en que, ahora, "lo más importante son las personas" y estar al lado de los heridos y sus familias. "Otros pueden estar en política, yo no, yo voy a seguir a su lado", ha proclamado, al tiempo que ha repetido: "Esa noche estuvimos allí los que quisimos estar, los que no quisieron, no estaban", en clara alusión a la ausencia del presidente de la Xunta.

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

Caballero ha confirmado que "en poco tiempo" estará disponible el gabinete de atención psicológica para los afectados, y que el Ayuntamiento contratará a los psicólogos que sean necesarios para ofrecer esa atención.

Por otra parte, ha avanzado que, además del teléfono habilitado durante las 24 horas, 986.81.01.01, el consistorio abrirá la próxima semana una oficina de atención a los afectados, para que éstos puedan recibir asesoramiento acerca de trámites administrativos, denuncias, reclamación de indemnizaciones, así como la información que necesiten.

RECONOCIMIENTO

El alcalde ha hecho estas consideraciones después de reunirse con responsables de la Guardia Civil en Vigo, a los que ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento por su labor en la noche del accidente, y ha elogiado su "profesionalidad" y "heroicidad", en una visita en la que ha estado acompañado por la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba; la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; el delegado de Zona Franca, David Regades; y varios concejales de su gobierno.

Previamente, Caballero había mantenido encuentros con Policía Local, bomberos, Protección Civil y Policía Nacional, a quienes también ha agradecido su dedicación y actuación en los momentos posteriores al siniestro. Del mismo modo, ha aplaudido la actuación de los profesionales sanitarios y, especialmente, del 061.

El alcalde, no obstante, ha puntualizado que "los verdaderos héroes" fueron todos los jóvenes que se encontraban en el muelle y que, pese a las difíciles circunstancias, se ayudaron entre ellos y mantuvieron el ánimo.