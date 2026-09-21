Caballero traslada al gigante chino Citic el "potencial industrial" de Vigo y la disponibilidad de suelo

Zhang Wenwu y Caballero este lunes en Vigo. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

VIGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha reunido este lunes con la dirección del gigante industrial chino Citic, a quienes les ha trasladado la disponibilidad de suelo y el "potencial industrial y tecnológico" de la ciudad para acoger nuevos proyectos.

La delegación china estuvo encabezada por el presidente de la compañía, Zhang Wenwu, y el encuentro ha servido para, según ha dicho el regidor, abrir una vía de cooperación orientada a la atracción de nuevas inversiones.

"Creo que iniciamos una gran vía de cooperación", ha apostillado Caballero, invitando a los responsables de Citic a que vuelvan a Vigo "lo antes posible" para avanzar ya sobre proyectos concretos.

El alcalde ha reivindicado el potencial económico de la ciudad, destacando el peso de la industria, el desarrollo de tecnologías avanzadas, la capacidad de la Universidade de Vigo para formar personal técnico e ingeniero y la disponibilidad de suelo para nuevas inversiones.

En el encuentro también se ha tratado la situación de Censa, empresa vinculada al grupo, y la cooperación del Ayuntamiento para facilitar su actividad, especialmente en el traslado de grandes piezas desde las instalaciones industriales hasta el Puerto de Vigo.

La reunión concluyó con una invitación de Citic a Caballero para visitar China, con la posibilidad de organizar delegaciones de empresas de Vigo a ciudades como Pequín o Shanghai para explorar oportunidades de colaboración e inversión.