El cabecilla de la trama que robó vino de lujo en un restaurante de Poio está en prisión por tráfico de drogas

Botellas de vino recuperadas - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que uno de los investigados por robar botellas de vino de alto valor en un restaurante del municipio pontevedrés de Poio, considerado el líder principal de la trama y principal receptador de la organización, cumple prisión por delitos de tráfico de drogas.

Junto a él, el balance actual de la operación deja la detención de dos personas como presuntos autores materiales de un delito de robo, en concreto, dos exempleados del local. Además, aparte del líder, hay una segunda persona investigada, que es "de máxima confianza" del cabecilla.

La operación comenzó después de que la Guardia Civil de Pontevedra recibiese una denuncia por un robo de dinero y una importante cantidad de botellas de vino de lujo en un conocido restaurante.

En el marco de la operación, a mediados de mayo, se produjo la detención de los presuntos autores materiales de un delito de robo, que fue realizado "con alta profesionalidad".

De esta forma, en base al relato de la Guardia Civil, los extrabajadores usaron una llave falsa para acceder al inmueble y, además, tenían un conocimiento preciso de las claves de la alarma y cajas fuertes.

SEGUNDA FASE

En la segunda fase de la investigación, los agentes identificaron al considerado líder de la trama y principal receptador de la organización, que actualmente está en prisión por delitos de tráfico de drogas.

En este punto, realizaron dos registros en la ciudad de Pontevedra y dos en Vigo, lo que permitió que los agentes interviniesen, en la bodega de un domicilio, la práctica totalidad de las botellas de vino sustraídas.

Las dos personas investigadas fueron trasladadas desde los centros penitenciarios en los que se encuentran para prestar declaración en calidad de investigados por delitos de receptación y pertenencia a organización criminal.

Por todo ello, la operación se salda, por el momento, con dos personas detenidas consideradas presuntas autoras materiales del robo y dos personas investigadas: una, considerada líder de la organización, y otra, una persona de máxima confianza del cabecilla.