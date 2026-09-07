Calvo defiende que Rueda no vaya al Consello por ir a arropar a Vivas: "Está en el mejor sitio en el que podía estar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, defiende que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no haya acudido a la reunión del Ejecutivo gallego en Santiago al encontrarse en Madrid arropando al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al igual que el resto de 'barones' del PP. "Está en el mejor sitio en el que podía estar hoy", afirma.

A preguntas de la prensa tras el Consello de la Xunta, en el que no ha participado Rueda, Diego Calvo ha justificado que el titular del Ejecutivo autonómico está "arropando" a Vivas en "representación de todos los gallegos y gallegos", puesto que su homólogo de Ceuta "lo está pasando bastante mal".

Destaca que el Consello se ha celebrado con "total normalidad", además de que Rueda se encuentra "al tanto de todos los asuntos" tratados en la orden del día.

Así, Calvo incide en que "no hay ningún problema" por esta ausencia de Rueda, ya que "no se provoca ninguna disfunción".

Este mismo lunes, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, opte por el "patriotismo de pulserita" con su presencia en el desayuno informativo ofrecido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Madrid, en lugar en "estar haciendo lo que tenía que hacer".

Los presidentes autonómicos del PP han cerrado filas este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante las críticas del Gobierno y han rechazado las acusaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha afirmado que el dirigente ceutí "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" y que "se ha olvidado de su papel institucional".

Así se han pronunciado los barones 'populares' a su llegada al desayuno informativo de 'Nueva Economía Forum' protagonizado por Vivas, donde han defendido su gestión de la crisis migratoria y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "dejación".

En Madrid, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha considerado que Vivas merece "todo el apoyo y el reconocimiento" porque es "el único que realmente está gestionando" la crisis y ha acusado al Gobierno de optar por "atacar" al presidente ceutí ante su "incapacidad". "La gestión del Gobierno es un absoluto desastre", ha asegurado.