Archivo - Dos agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.697 efectivos de seguridad, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, integrarán el dispositivo que garantizará el ejercicio del libre derecho al voto el próximo domingo, día 29 de noviembre, en Galicia.

En concreto, según informó la Delegación del Gobierno en Galicia, este personal se situará en los centros de votación, en sus accesos y demás puntos de interés de la jornada.

El delegado del Gobierno en Galicia presidió el pasado 17 de noviembre reunión de evaluación de la marcha de la planificación logística para las elecciones a las Cortes Generales toda vez que la Administración General del Estado tiene asignadas dos funciones específicas en este proceso electoral.

Por una parte, prestar el soporte logístico necesario para el ejercicio del voto, incluida la seguridad de todo el proceso y, por otra, transmitir los datos de la participación y escrutinio el mismo día de las elecciones.

Esta tarea, según ha indicado, se refleja en el presupuesto que se destina en Galicia para su organización y que se sitúa por encima de los 4,2 millones de euros.