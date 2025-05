Casi uno de cada cinco alumnos admite haberse autolesionado alguna vez este 2025, según Fundación Amigos de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Casi uno de cada cinco alumnos de secundaria, el 19,1%, admite haberse autolesionado alguna vez y casi el 32% de ellos lo hicieron en el último mes, según los datos obtenidos por la Fundación Amigos de Galicia durante los primeros meses de 2025.

Según ha trasladado la entidad en una nota de prensa, hasta un 11% del alumnado admitió haber tenido pensamientos suicidas. Además, casi un 7% indicó que en algún momento planificó su suicidio y el 4% manifestó haber realizado algún intento.

En este contexto la entidad ha hecho énfasis en la red de apoyo social, ya que el 44% de estos adolescentes señalaron no tener un grupo de amigos de confianza o no estar seguros de contar con sus iguales si tienen algún problema. Respecto al entorno familiar, el 30% afirmó que no siente que pueda hablar de sus problemas en casa y un 34% no tiene claro si cuenta o no con ese apoyo.

Aunque las encuestas eran anónimas, algunos de los estudiantes han optado por escribir su nombre, un gesto que desde la entidad, "refleja la urgencia de ser escuchados y recibir ayuda".

Este estudio se realiza en el marco del programa de atención psicológica dirigida a la infancia y la juventud en riesgo de exclusión social, psicólogas de la Fundación Amigos de Galicia, con las que han visitado diferentes centros escolares de Educación Secundaria de Galicia para abordar la prevención del suicidio y los riesgos de las autolesiones.

La psicóloga de la Fundación Cristina García ha subrayado que desde hace dos años han detectado que la autolesión es un tema "muy preocupante" y ha enfatizado que es "fundamental" que "se rompa el tabú" sobre ellas y el suicidio.