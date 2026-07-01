Los casos de violencia sexual investigados por el Imelga caen un 12% en Galicia y un 40% en Vigo, aún a la cabeza

Presentación de la memoria del Imelga - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los casos de violencia sexual --con denuncia-- investigados por forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) bajaron un 12% en Galicia en 2025 y un 40% en Vigo, ciudad que, con todo, sigue a la cabeza en esta casuística.

Así lo ha señalado la directora del instituto, Noemí Morte, en la presentación de la memoria del año pasado este miércoles en rueda de prensa.

Morte ha destacado el refuerzo de la actividad desarrollada por la unidad de valoración forense integral de violencia de género, que, según sus datos, duplicó el número de valoraciones realizadas con respecto a 2024.

También ha resaltado que, entre las novedades incorporadas, el Imelga utilizó herramientas de georreferenciación, que permiten localizar territorialmente los casos e identificar áreas de mayor incidencia para facilitar la planificación de medidas preventivas.

Además, el Imelga hizo un estudio sobre la residencia de las personas investigadas e intensificó la colaboración con el Sergas mediante actividades formativas y la implantación de protocolos comunes para la recogida de muestras biológicas, "favoreciendo una respuesta más coordinada", según la Xunta.

La responsable del Imelga también ha llamado la atención sobre el hecho de que, en 2025, se completaron las actuaciones en las salas denominadas 'amables' de las sedes de Lugo, Pontevedra y Ourense, mientras que continuaron los trabajos para su implantación en Vigo.

Estos espacios, desarrollados en colaboración con la Fundación Andrea, incorporan mejoras en la decoración, en la señalización, en el mobiliario y en los espacios de espera para crear entornos más acogedores para niños, adolescentes y personas con discapacidad.

LA MEMORIA

La memoria del Imelga recoge que recibió 34.089 solicitudes de actividad pericial en el año 2025 y emitió 28.099 informes definitivos, lo que supone la resolución de más del 82% de los expedientes iniciados.

Morte, acompañada por el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha explicadoo que este instituto concentra la pericia pública oficial médico-legal, de psicología y de trabajo social forense. Dispone de siete subdirecciones, una en cada una de las siete ciudades gallegas, y cuenta con 141 profesionales entre médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios de los cuerpos generales y auxiliares de autopsia.

"La actividad se mantuvo en niveles semejantes a los de 2024, consolidando la carga de trabajo y la capacidad de respuesta del instituto", destaca la Xunta.

El núcleo principal de la labor del Imelga constituyó un año más el ámbito de la clínica forense, que engloba todas las pericias médicas, judiciales y extrajudiciales y las de los equipos psicosociales demandadas por jueces, tribunales y fiscalías: 30.469 peticiones, esto es, nueve de cada 10 solicitudes tramitadas.

La carga mayoritaria se desarrolla en el ámbito de la pericia médica judicial (27.780), seguida de la pericia extrajudicial (1.731) y de la pericia psicosocial. La patología forense protagonizó 3.620 solicitudes, en su mayoría correspondientes a la práctica de autopsias o reconocimientos de cadáver en investigaciones judiciales.

La pericia médica judicial del servicio de clínica forense, con 21.176 pericias solicitadas, representa la mayor parte de la demanda pericial judicial total.

Se divide principalmente en dos áreas: la de evaluación de lesiones y otra de psiquiatría forense. En el caso de las valoraciones del daño corporal, se registraron 9.713 solicitudes. La mayor parte de las demandas estuvieron vinculadas con agresiones ordinarias (6.537), seguidas por las agresiones físicas relacionadas con la violencia sobre la mujer (1.154) y las lesiones de tráfico (692).

En lo que atañe a las valoraciones psiquiátricas forenses, se registraron 14.232 peticiones el año pasado, que, al igual que en 2024, suponen algo más de la mitad de la actividad pericial judicial.

En este ámbito, se mantienen como los supuestos más demandados los internamientos involuntarios, tanto hospitalarios como residenciales, con más de 3.000 pericias solicitadas en cada caso. También son numerosas (4.086) las valoraciones de medidas de apoyo.

Por otra parte, en lo que se refiere a las pericias psicosociales, en las que participan psicólogos y trabajadores sociales, se recibieron 1.619 solicitudes. En este ámbito, la Xunta destaca la emisión de 1.175 informes centrados "principalmente" en los casos de controversias familiares.

MUERTES VIOLENTAS

En cuanto al servicio de patología forense, se encarga de todas las pericias que tienen por objetivo conocer la causa y circunstancias de la muerte en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

El Imelga realizó 1.982 investigaciones médico-legales, de las que 951 se corresponden a muertes naturales sometidas a investigación judicial y otras 908 a muertes violentas. Entre estas últimas, las violentas, destacan los 303 sucidios y 112 fallecimientos derivados de accidentes de tráfico.

Sobre la tendencia de predominio del estudio de muertes naturales sobre violentas, la directora del Imelga ha incidido en la necesidad de racionalizar la judicialización de las muertes de personas de edad avanzada con enfermedades conocidas y cuando no existen indicios de criminalidad, con el objetivo de evitar "autopsias innecesarias", optimizar recursos públicos y reducir las demoras para las familias.

INNOVACIÓN

La transofrmación digital es otro de los ejes estratégicos del instituto y durante 2025 destaca la puesta en marcha de la nueva página web y la incorporación del acceso al visor 'Exe' para facilitar la consulta de documentación.

También sobresale el desarrollo de proyectos piloto de textualización mediante inteligencia artificial y escribas digitales y la implantación del sistema 'Morfeo' para optimizar la gestión de la información pericial.