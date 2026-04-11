Cegasal señala que el empleo de personas con discapacidad crece un 52% en 10 años, pero sigue el paro de larga duración

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro, Cegasal, ha destacado que el empleo de personas con discapacidad crece un 52% en una década, pero seis de cada 10 parados llevan más de un año buscando trabajo.

Así lo señala Cegasal en un comunicado remitido a los medios, en el que recuerda que España cerró 2025 con 345.854 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, un récord histórico que supone un crecimiento del 52,58% en la última década.

Sin embargo, apunta que esta cifra apenas representa el 1,60% del total de trabajadores del país, y los datos revelan una realidad mucho más dura: el 58% de las personas con discapacidad en paro llevan más de un año desempleadas, y casi la mitad superan los dos años sin encontrar trabajo.

Así las cosas, explica que el último informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, publicado este mes con datos de 2025, confirma que la brecha con el resto de la población sigue siendo enorme. Mientras la tasa de actividad general roza el 79%, la de las personas con discapacidad se queda en el 35,4%. "Dicho de otro modo: casi dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar ni siquiera buscan empleo", apunta.

UN COLECTIVO QUE ENVEJECE

Cegasal señala que el análisis destaca una situación preocupante: el 73% de las personas con discapacidad en edad laboral tienen entre 45 y 64 años.

Por ello, asegura que el envejecimiento del colectivo plantea retos específicos de empleabilidad que, según los centros especiales de empleo, no están siendo abordados con suficientes recursos.

Así, indica que en 2025 se firmaron 275.890 contratos con personas con discapacidad, un 1,52% más que el año anterior. Pero la tasa de estabilidad, del 30%, es la más baja de todos los colectivos prioritarios. Siete de cada diez contratos siguen siendo temporales. Galicia, por debajo de la media La situación en Galicia es aún más complicada.

Según el mismo documento del SEPE, la comunidad se sitúa entre las cuatro con menor tasa de actividad de personas con discapacidad, junto a Canarias, Andalucía y Asturias. Menos de una de cada tres personas del colectivo participa en el mercado laboral gallego.

Además, incide en que los últimos datos provinciales disponibles, estos correspondientes a 2023, apuntan en la misma dirección: las cuatro provincias gallegas presentan indicadores de afiliación y contratación inferiores a la media estatal, con especial incidencia del paro de larga duración entre mujeres mayores de 45 años.

VALORACIÓN DE CEGASAL

Para Mino Martínez, presidente de Cegasal, la asociación que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social de Galicia, los datos "confirman lo que vienen diciendo desde hace años: el empleo de las personas con discapacidad crece, sí, pero a un ritmo insuficiente y con unas condiciones que no garantizan la estabilidad".

"El verdadero drama está en el paro de larga duración. Hablamos de personas que llevan dos, tres, cuatro años sin trabajar. Personas que pierden competencias, que se desvinculan del mercado laboral, que acaban en situaciones de vulnerabilidad extrema. Y mientras tanto, las administraciones siguen tratando la inclusión laboral como un asunto menor", añade Martínez.

El presidente de Cegasal reclama "un cambio de enfoque" en las políticas de empleo: "Los centros especiales de empleo de iniciativa social somos los que más apostamos por las personas con mayores dificultades de inserción. Necesitamos financiación estable, y necesitamos que la Xunta y el Gobierno central entiendan que invertir en inclusión laboral es invertir en cohesión social".

"Galicia no puede seguir a la cola. Tenemos centros con experiencia, con resultados, con compromiso. Lo que nos falta es el respaldo que merecemos", ha concluido.