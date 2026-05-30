Celtica Pipes Rock! y Grimorium se incorporan a la programación musical del Arde Lucus junto a Abraham Cupeiro

Archivo - Varias personas durante el desfile de Asociaciones del Arde Lucus 2025, a 14 de junio de 2025, en Lugo, Galicia (España). Este es uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de la fiesta de recreación histórica de Lugo. En el desfile par - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Celtica Pipes Rock! y Grimorium se han incorporado a la programación musical del Arde Lucus junto a Abraham Cupeiro, mientras que el Circo Romano ampliará su oferta con una tercera sesión nocturna.

Coincidiendo con la cuenta atrás para el Arde Lucus, la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, y el concejal de Deportes, Infancia y Xuventude, Damián Carballo, han avanzado este sábado alguna de las novedades de la 25ª edición de este evento que este año se celebra bajo el nombre Arde Lucus Argenteus.

La presentación se ha realizado junto a los representantes de las asociaciones de recreación histórica. Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la programación musical, con actuaciones que se unirán al concierto ya anunciado de Abraham Cupeiro en la plaza de Santa María.

Así, tal y como ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, el Arde Lucus Argenteus contará con la actuación de Celtica Pipes Rock!, una de las bandas europeas más reconocidas en las fusión de la música celta con el rock y el metal sinfónico.

La programación musical se completará con la participación de Grimorium, compañía especializada en música fantástico-medieval ey recreación histórica, que ofrecerá un concierto en directo inspirado en la tradición medieval y fantástica.

Otra de las novedades será que el circo romano pasará a contar con tres sesiones: una función de tarde, una específica para público infantil y una sesión nocturna.

Durante el acto, conforme ha indicado el Consistorio, la alcaldesa ha puesto en valor el papel "esencial" de las asociaciones en la evolución del Arde Lucus.