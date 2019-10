Centenares de personas se concentran en Galicia contra la sentencia del procés y piden la libertad de los presos

Actualizado 15/10/2019 13:52:14 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han secundado este lunes las protestas convocadas por la plataforma 'Galiza con Catalunya' en varias localidades gallegas tras la sentencia del proceso independentista catalán.

Las concentraciones han tenido lugar a partir de las 20,00 horas en las siete ciudades gallegas, así como en Burela (Lugo) y Redondela (Pontevedra). Unas protestas que han coincidido con las movilizaciones convocadas por el por 'Tsunami Democràtic' como respuesta al fallo judicial.

En concreto, en A Coruña, más de 200 personas se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno para reclamar la libertad de los "presos políticos".

Allí, han coreando proclamas como "Galicia y Cataluña solidaridad", "Estado español, Estado represor" o "Democracia es libertad". Además, han cargado contra la "Audiencia Nacional. Tribunal fascista", y han entonado que "La democracia no es delito" y "La solución, autodeterminación".

Además, en la ciudad herculina, algunos de los asistentes han pedido la "independencia" para Galicia.

CONCENTRACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

En Santiago de Compostela han sido unas 400 las personas que han acudido a la Praza do Toural para mostrar su solidaridad con los condenados por el proceso soberanista catalán.

Los participantes, que han portado banderas independentistas gallegas y catalanas, han exigido la libertad de los "presos políticos" antes de que se diera lectura a un manifiesto en el que calificaban de "farsa" el juicio y aseguraban que la sentencia "estaba escrita desde hace meses".

A esta protesta, en la que han participado personalidades de la cultura como el escritor Suso de Toro, han acudido distintos cargos del BNG, como las diputadas autonómicas Olalla Rodil y Montse Prado. También ha participado el portavoz de Anova, Antón Sánchez, y el alcalde de Teo, Rafael Sisto.

PROTESTA EN VIGO

En Vigo, al grito de 'Presos políticos, libertad', 'No, no, no, no a la represión' y 'El referendo es democracia' unas 100 personas se han manifestado este lunes en la Farola de Urzáiz portando banderas independentistas gallegas y catalanas.

A la concentración ha asistido, entre otros, el concejal del BNG en la ciudad olívica, Xabier P. Igrexas, que ha estado encabezando una pancarta que rezaba 'Democracia e liberdade', que estaba firmada por la plataforma Galiza con Catalunya.