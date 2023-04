CESM llega a la reunión pidiendo una "negociación efectiva" y con dudas sobre la "buena intención" del Sergas

Insiste en un diálogo sin "líneas rojas" ni "buenismo" y condiciona desconvocar la huelga a que Sanidade haga propuestas "aquí y ahora"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han llegado en la tarde de este miércoles a la sede administrativa del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago, para intentar iniciar una "negociación efectiva" que consiga desconvocar la huelga indefinida que arrancó hace ya más de una semana, el martes 11 de abril.

Pese a que la organización convocante asegura acudir al encuentro --el primero desde el arranque del paro-- con "toda la buena voluntad del mundo", duda de que el Sergas tenga esa misma postura después de que los servicios mínimos subieran esta semana "todavía más".

Así lo ha esgrimido el secretario general de CESM Galicia, Enrique Marra-López, en declaraciones a los medios a su llegada a las 17,00 horas al edificio administrativo del Sergas en San Lázaro.

Según ha explicado, la delegación de CESM acude a este encuentro para "intentar conseguir una negociación efectiva" y "acercar posturas" en torno a la tabla reivindicativa anunciada ya el pasado 1 de marzo, día que se anunció la huelga, y que "es inamovible", tal y como ha advertido.

Pese a que la Xunta sostiene que el 75 por ciento de las peticiones de este sindicato ya están en marcha o acordadas en Mesa Sectorial --órgano en el que esta organización no está representada--, Marra-López ha asegurado que "eso es absolutamente incierto".

"La Consellería ese 75 por ciento del que habla lo conjuga en verbo futuro", ha criticado el sindicalista, para recalcar que ellos quieren hablar "en presente, aquí y ahora" para frenar el conflicto. "Y el aquí y ahora es la mesa de la huelga", ha agregado.

"NO QUEREMOS LÍNEAS ROJAS"

Por eso, y pese a que el lunes en una rueda de prensa CESM se había abierto a desconvocar el paro si se cumplían "al menos dos, tres, cuatro objetivos", este miércoles su secretario general ha dicho que "los medios se equivocan" al querer "interpretar una especie de buenismo" por su parte.

"Nosotros lo que hemos dicho es que estamos abiertos a negociar, que no queremos líneas rojas, ni que nos las pongan ellos ni las ponemos nosotros, pero tenemos que avanzar de una manera ostensible", ha subrayado Marra-López.

Además, ha acusado al Sergas de "ningunear" a su sindicato "pensando que la huelga iba a ser un fracaso". De acuerdo con cifras de esta organización, los primeros días el paro lo secundaban más del 60 por ciento de los médicos, si bien la Administración lo reducía al entorno del 15 por ciento.

"La huelga es significativa. Yo no puedo desconvocar una huelga mientras no haya algo significativo. Y no le voy a poner números si tiene que ser una, tres o 25 (condiciones)", ha agregado Marra-López, quien se ha quejado también de que hasta ahora el resultado de los encuentros antes de que arrancase el conflicto no fue "nada positivo".

A esto ha sumado que el Sergas les avanzó un "aumento" de unos servicios mínimos que ya veían altos. Por eso mismo, ha dudado de la "buena intención" de la Administración si esto es lo que tienen que afrontar en la primera reunión.

Por parte del Sergas, participan en el encuentro su gerente, Estrella López-Pardo, y la directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña, entre otros.