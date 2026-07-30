Chiringuitos de Vigo podrán volver a celebrar conciertos: un máximo de dos actuaciones simultáneas y ninguna los lunes

VIGO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vigo, Nuria Rodríguez, se ha vuelto a reunir este jueves con representantes de los chiringuitos de playa de la ciudad para trasladarles la solución que les permitirá volver a celebrar conciertos.

Según ha indicado el gobierno local en un comunicado, el Ayuntamiento ve "razonable" la propuesta trasladada por los concesionarios, basada en un calendario semanal previamente acordado entre ellos, con un máximo de dos actuaciones simultáneas en todo el litoral, manteniendo los lunes sin actividad.

Así, una vez la Xunta trasladó que el Ayuntamiento puede decidir qué y cómo autoriza dicha actividad, la administración local ha informado a los responsables de los quioscos la documentación necesaria para cumplir la normativa, insisten desde el municipio.

Esta documentación será trasladada al Ejecutivo autonómico y les permitirá obtener los títulos habilitantes necesarios para celebrar este tipo de eventos en el litoral, sentencian.

Todo ello después de que la Policía Local ordenase hace días suspender las actuaciones musicales en los chiringuitos de Vigo al considerar que las concesiones solo autorizan la venta de bebidas y comidas.

Esto generó una polémica en la ciudad, indicando el Ayuntamiento que los establecimientos deberían pedir primero autorización a la Xunta, al estar la mayor parte de ellos en zona de Dominio Público Máritimo-Terrestre. Sin embargo, el Gobierno gallego aseguró que Vigo asumió voluntariamente la gestión de estos servicios de temporada, por lo que es el propio gobierno local el que decide qué actividades pueden autorizarse y el que tramita las concesiones.