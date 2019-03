La científica ferrolana que dirige el Instituto Jane Goodall agradece a Ferrol el Premio 8 de marzo

Publicado 06/03/2019 18:22:58 CET

Rebeca Atencia está al frente de este instituto en Congo

La científica ferrolana, Rebeca Atencia, que está al frente del Instituto Jane Goodall del Congo ha mostrado su "agradecimiento y satisfacción" ante la decisión del Ayuntamiento de Ferrol de otorgarle, por unanimidad, el 'Premio 8 de Marzo'

"Estoy muy contenta y es para mí un honor el que me otorguen este galardón, ya que yo amo a Ferrol, que es mi ciudad natal y mi pequeña patria", ha asegurado este mediodía en el Ayuntamiento, horas antes de recoger el reconocimiento en una gala en el Teatro Jofre de la ciudad.

Atencia ha asegurado que se fue al Congo "buscando un sueño y un objetivo" y en ningún momento se planteó que "por ser mujer iba a ser algo diferente".

"A mí me han criado, me dieron unos valores y una forma de pensar en la que me decían que tú puedes ser lo que tú quieras, solamente depende de ti, eres una persona y busca un objetivo y unos sueños y lucha por ellos", ha asegurado, subrayando que el ser mujer para ella "nunca ha supuesto un impedimento".

EN EL MEDIO DE LA SELVA

Rebeca Atencia, tras licenciarse como veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y tras varios trabajos, dirige en la actualidad el Instituto Jane Goodall Congo, con más de 160 chimpancés.

En una comparecencia ante los medios ha recordado su llegada al Congo, en donde se puso "a dirigir un grupo de unas veinte personas congoleñas, todos hombres, en donde tienes que marcar tu valentía en el medio de la selva, con elefantes, con gorilas que te atacan, algo que te da miedo, el tener que adentrarte en este lugar, pero la valentía la hay que mostrar tanto siendo hombre como mujer".

Atencia ha destacado que la condición de ser mujer le dio "la capacidad de estar allí" y que le siguieran, no siendo "ningún problema el ser hombre o mujer, sino que fue el luchar por un objetivo y hacerlo en equipo".

Con el paso de los años la ferrolana ha destacado que "poco a poco empezó a dirigir a más gente y apoyó por igual tanto a hombres como a mujeres, poniendo a muchas de estas últimas en puestos de responsabilidad, como conduciendo coches 4x4 que en esta época era un poco raro".

TRABAJO

Con respecto a sus trabajo en Congo, Atencia ha asegurado que desde el Instituto Jane Goodall se trabaja "buscando el equilibrio entre el medio ambiente, los animales y los humanos".

"Si queremos proteger a la selva tenemos que proteger también a la gente que rodea a esa selva, dar alternativas y oportunidades", ha asegurado, incidiendo en que "además de trabajar por la naturaleza también hay que hacer labor social, valorando las comunidades que están alrededor de las reservas, ver oportunidades y dar puestos de trabajo".

La científica ferrolana ha reseñado que cuando tienen que alimentar a chimpancés huérfanos o que vienen de la caza furtiva, siempre compran productos locales y potencian que la gente de la zona en sitios remotos "puedan cultivar ellos mismos productos, para que la gente local no tenga que entrar en la reserva y destruirla".

MISMAS OPORTUNIDADES

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), ha asegurado que Rebeca Atencia "es la fiel imagen de lo que debe de ser la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres" y que desde su punto de vista "todavía queda mucho camino por recorrer".

El regidor ferrolano se ha posicionado a favor de "tener todos las mismas oportunidades, independientemente del cargo o trabajo, en donde la valía no se mide por la condición sexual, sino por las cualidades humanas".

Suárez también ha recordado que la concesión de esta distinción, 'Premio 8 de Marzo', ha sido refrendada "por todos los grupos, por los 25 concejales del pleno de Ferrol y por tanto un premio unánime de la sociedad ferrolana".