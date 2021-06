Cientos de personas se manifiestan en Santiago contra la universidad privada de Abanca, "nefasta" y "sin garantías"

En la protesta, convocada por la Plataforma Galega en defensa da Universidade Pública, participan el BNG, la CIG, CC.OO y UGT

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Santiago de Compostela contra el proyecto de la universidad privada de Abanca, una iniciativa que los organizadores de la marcha, la Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública, han tachado de "nefasta" y sobre la que han asegurado que "no cumplirá las garantías de calidad".

La manifestación, apoyada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) --con la presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón--, la Confederación Intersindical Galega (CIG), Comisiones Obreras (CC.OO) y UGT (Unión General de Trabajadores), ha salido de la Alameda y ha recorrido algunas de las principales calles del casco viejo de la capital gallega.

Con consignas como 'o ensino é un dereito, non un privilexio', 'recortes á pública e cartos á privada' o 'Feixóo escoita, estamos en loita', los manifestantes han llegado hasta la Praza da Quintana, donde los organizadores han leído el manifiesto de la protesta en el que han defendido que una universidad "pública y de calidad", supone "un pilar fundamental para una sociedad democrática, justa e igualitaria".

"Esta iniciativa es un ataque a la igualdad de oportunidades, ya que se basa en la capacidad económica y no en la de méritos y en la que se utilizará propaganda falsa para mentir sobre los beneficios laborales que aporta. Es un paso más en un proceso progresivo de privatización de la educación pública", han destacado los encargados de leer el manifiesto: profesores, estudiantes y personal investigador.

En la declaración, la plataforma ha reclamado un sistema de enseñanza "propio" y "con garantías", con un plan de financiación "razonable" y ha criticado que el proyecto promovido por Abanca "no complementa la oferta pública, sino que compite con ella" y convierte la educación "en una mercancía".

"LA EDUCACIÓN NO ES UNA MERCANCÍA"

En este sentido se ha pronunciado Roberto Castro, de la sección sindical de la universidad de UGT. "La universidad no es un bien de consumo, no es una mercancía. Es un derecho y una forma de progreso social que se trata de atacar a través de una propuesta en la que la calidad no está garantizada", ha explicado el sindicalista, que ha señalado que la oferta privada "entra en conflicto" con las titulaciones públicas y que "repercutiría económicamente de forma negativa" en campus periféricos como el de Ferrol, Lugo o Pontevedra.

Por su parte, la secretaria xeral de la Federación do ensino de CC.OO., Luz López, ha tachado de "contradictorio" que el Gobierno autonómico "no permita duplicar titulaciones a las públicas, pero sí lo haga con las privadas". "La ley de universidades publicada en 2013 le abrió las puertas a la iniciativa privada: los requisitos eran mínimos y cualquier 'chiringuito' podía convertirse en una universidad privada", ha apuntado López.

"La universidad de Abanca rompe un consenso institucional y político de hace muchos años y va a significar un punto de no retorno muy peligroso en el sistema universitario tal y como lo conocemos", ha remarcado el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello.

Bermello ha señalado, además, que la privada "intentará captar alumnado y recursos empresariales, y no complementará la oferta pública", lo que ha calificado de "pésima noticia". "El PP vuelve a demostrar que es una organización servil con el poder económico y las organizaciones", ha criticado el secretario de la CIG.

APOYOS POLÍTICOS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha participado en la manifestación, se ha sumado a las críticas vertidas contra el gobierno popular. "Es un ataque diseñado desde el partido popular y ejecutado a través de la Xunta con la complicidad del Gobierno central", ha afirmado Pontón.

La líder de la formación nacionalista, que ha insistido en su formación universitaria pública, ha defendido que la enseñanza superior es "uno de los grandes avances y conquistas sociales" y "un ascensor social a preservar". "El PP quiere cambiar el modelo hacia uno elitista, privatizado y pensado para una minoría", ha insistido Ana Pontón. Además, ha calificado de "éticamente reprobable" que la iniciativa sea promovida por Abanca, "una entidad rescatada con dinero público".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, aunque no ha acudido a la marcha, también ha mostrado su rechazo a este proyecto privado durante su intervención en el Comité Nacional de su formación, y ha mostrado su compromiso con las tres universidades públicas.

Además, ha asegurado que este sistema público necesita "apoyo y fortalecimiento" y no "competencia por atrás" por parte de instituciones privadas.

POSTURA DEL TITULAR DE EDUCACIÓN

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha expresado también su opinión respecto a la manifestación y sobre la iniciativa en sí misma. "Estamos en un país libre en el que es posible manifestarse, pero también es posible llevar a cabo iniciativas privadas en cualquier ámbito", ha indicado Román Rodríguez.

El titular de Educación ha recordado además que "el proyecto cumple con todos los requerimientos legales" y "no tiene ningún tipo de apoyo económico por parte de la Xunta de Galicia". "Ambos sistemas pueden convivir sin ninguna duda, y pensar lo contrario es una postura algo anacrónica", ha señalado Rodríguez.