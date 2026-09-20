Cientos de trabajadoras del comercio de alimentación de A Coruña reclaman unas condiciones laborales y salariales justas

Manifestación de las trabajadoras del comercio de alimentación de A Coruña - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadoras del comercio de alimentación de A Coruña se han manifestado este domingo para reclamar unas condiciones laborales y salariales justas. La marcha precede a las nuevas jornadas de huelga previstas para los días 10, 11 y 13 de octubre.

Tal y como ha trasladado la CIG en nota de prensa, tras tres meses de de reuniones, movilizaciones y numerosas jornadas de huelga que paralizaron la actividad, no se han producido avances "suficientes" para alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y salariales del sector.

La central sindical ha lamentado que las propuestas de la patronal --liderada por Gadis y Froiz-- siguen sin responder a las principales reivindicaciones de la parte social: recuperación y mantenimiento del poder adquisitivo, reducción de la jornada anual, mejora de la conciliación de la vida laboral y personal y mejora de las condiciones económicas y sociales del convenio.

En este sentido, ha señalado que las propuestas son "absolutamente insuficientes" en todas las materias y, ha asegurado la CIG, se negaron incluso a asumir un complemento de antigüedad como el que tienen reconocido las compañeras de Pontevedra.

Por ello, las trabajadoras de toda la provincia han salido a las calles para dar una respuesta de "unidad, dignidad y fuerza" frente a una patronal que "insiste en su inmovilismo", así como hacer un llamamiento para desbloquear la negociación del convenio colectivo.

ASAC REITERA SU "VOLUNTAD" DE CERRAR EL CONVENIO

En este contexto, la Asociación de Supermercados de A Coruña (ASAC) ha remarcado que el sector de la alimentación de A Coruña está negociando un nuevo convenio después de que el anterior permitiera a los trabajadores ganar poder adquisitivo y han instado a los sindicatos a desbloquearlo.

En un comunicado enviado a los medios, ASAC ha asegurado que las empresas que forman parte de la asociación ya pagan entre un 6% y un 11% más que la mayoría de sus competidores.

Asimismo, ha apuntado que la propuesta actual contempla un incremento salarial del 4% en 2026 y del 12,2% acumulado en cuatro años, mecanismos de protección vinculados al IPC y mejoras laborales, sociales y de conciliación.

En este sentido, ha recordado que las organizaciones sindicales que rechazan el acuerdo son las mismas que "han firmado para 2026 incrementos inferiores en empresas del mismo y de otros sectores".

Por ello, ven "difícil de entender" que una propuesta como la planteada en A Coruña continúe sin traducirse en un acuerdo.

Con todo, ASAC ha reiterado su "voluntad de cerrar el convenio" y espera que la voluntad de ambas partes lo permita, ya que prolongar el conflicto "tiene consecuencias" para el empleo, los trabajadores y el comercio gallego.