La CIG niega ser autora de los materiales escolares con los que el PP acusa al sindicato de "adoctrinar en colegios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Ensino ha negado ser autora de los materiales escolares con los que la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, acusó a la central sindical de "adoctrinar en colegios". En este contexto, la CIG ha insistido en su "tardanza" para localizar dichos materiales ya que "ninguno pertenecían al sindicato".

En concreto, ha subrayado que dichas publicaciones no son autoría de la CIG-Ensino sino que "simplemente fueron referenciadas en la unidad didáctica titulada 'Dun plumazo' suministrada en el año 2019 para trabajar en Secundaria la diversidad sexual con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+" y que se puede consultar en la web del sindicato.

Así, la popular manifestó este jueves en rueda de prensa que el BNG, a través de la CIG, "intenta colar en los colegios materiales de todo tipo", exponiendo desde el atril varios sobre el Día del Orgullo en los que se muestra al escritor Eduardo Blanco Amor desnudo, así como materiales con camisetas reivindicativas "del comunismo, con la bandera estreleira del BNG y unas vestimentas un poco sados y bondage".

También mostró otra "recomendación de CIG-Ensino", los 'Pornopoemas'. "Después luchamos contra el porno, presentamos iniciativas diciendo que el porno lo consume la gente joven, pero desde CIG-Ensino proponen trabajar con estos materiales didácticos de pornopoemas", relató.

Asimismo, Paula Prado puso el foco en otra propuesta del sindicato de educación en que se observa a Rosalía de Castro, "silenciada y sumisa", con una mordaza y con un enunciado en el que se puede leer '50 negras sombras'.

"La endeble línea entre el PP y la Xunta acabó de diluirse los últimos días con la secretaria xeral de este partido en Galicia ejerciendo como si se tratara del conselleiro de Educación y haciéndole oposición a la CIG-Ensino con varias comparecencias públicas en las que aparece atacando el sindicato mayoritario en la enseñanza pública", ha denunciado la CIG en una nota de prensa.

Asimismo, se ha referido a una "estrategia orquestada por el PP, también por el que está en el gobierno de la Xunta" para, según ha señalado, "desacreditar delante de la sociedad a la CIG-Ensino y situar también al profesorado en el punto de mira para que se autocensure en su actividad docente".

Con todo, la CIG ha lamentado que Paula Prado "centre su acción política solo en enlamar y en manipular" y ha recordado a la responsable popular que la Ley 2/2014 por la igualdad de trato y no discriminación de la comunidad LGTBIQA+ en Galicia aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego, "indica la necesidad de incluir la diversidad afectivo-sexual y de género como un contenido en el currículo escolar".