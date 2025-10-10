La CIG planta a la Xunta en la reunión sobre presupuestos: "Es una farsa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG, la organización sindical mayoritaria en Galicia, ha decidido plantar a la Xunta en la reunión con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sobre el proyecto de presupuestos autonómicos para el año que viene, ante la "nula intención" de cambiar lo que considera "letales políticas" para la comunidad.

Así lo ha anunciado a través de un comunicado de prensa, donde la central nacionalista, la que tiene mayor representatividad entre el conjunto de trabajadores gallegos, expresa su rechazo a las políticas de "recortes" y a "la deriva en que está inmerso el Gobierno gallego del PP, aplicando medidas radicalmente neoliberales, de ultraderecha y españolistas que empeoran las condiciones de vida del conjunto de la clase trabajadora y del pueblo gallego".

Estos encuentros, critica, "son un mero trámite" y "no tienen como objeto escuchar y evaluar las contribuciones" de las organizaciones sindicales, "ni mucho menos incorporar estas propuestas en los presupuestos".

Habiendo asistido en otras ocasiones a estas citas, la CIG advierte de que "en la coyuntura actual" no participará de esta "convocatoria-farsa" en la que el PP, le acusa, "solo busca aparentar una interlocución que para nada coincide con su praxis".

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, censura que la Xunta lleva "meses haciendo oídos sordos a las luchas y huelgas encetadas por los trabajadores de sectores básicos, como la sanidad y la educación, y con un especial desprecio por los sectores relacionados con los cuidados y la atención a las personas que tienen la gestión privatizada".

POR UNHA GALIZA CON DEREITOS

Precisamente, la CIG tiene en marcha la campaña 'Por unha Galiza con dereitos, traballo digno e igualdade' para demandar medidas "urgentes" que, en su opinión, deberían contemplarse en los presupuestos.

Tras movilizaciones, la campaña tendrá continuidad en los centros de trabajo y en una acción en Santiago de Compostela el próximo 10 de diciembre.