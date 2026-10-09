Cobre San Rafael resalta el aval de la UE al proyecto de Touro como "único" de extracción de cobre en España

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cobre San Rafael ha celebrado que su proyecto de extracción de cobre en los municipios de Touro y O Pino (A Coruña) haya sido seleccionado por la Comisión Europea como Proyecto Estratégico al amparo del Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas (CRMA). Con esta resolución, la iniciativa se convierte en la única propuesta de extracción de cobre en España incluida en la selección comunitaria, en la que se han elegido 46 proyectos de entre 102 solicitudes presentadas en 16 Estados miembros.

En concreto, el Proyecto Cobre San Rafael se basa en la explotación del yacimiento del mismo nombre que está situado en el Monte de las Minas entre los ayuntamientos de O Pino y Touro (A Coruña). Se trata de una zona minera activa desde el siglo XIX que fue explotada como mina de cobre entre 1973 y 1986.

Según ha subrayado en una nota de prensa Cobre San Rafael, esta calificación posiciona a Galicia "en el centro de la estrategia de soberanía industrial y suministro seguro de materias primas críticas" de la Unión Europea y ha celebrado que este proyecto cuenta con una doble condición de Proyecto Estratégico, ya que la Xunta lo declaró en 2024.

"Este reconocimiento de la Comisión Europea confirma el trabajo realizado durante años para construir un proyecto de excelencia técnica, ambiental y social que responda a las necesidades estratégicas de Europa, y subraya que Galicia tiene los recursos, el talento y la capacidad para ser un actor clave en la transición energética y en la autonomía industrial europea", ha destacado Cobre San Rafael.

Además, ha insistido en que su propuesta pasa por una operación minera "moderna y sostenible" para producir cobre durante los próximos 16 años, basada en la minería de transferencia, "método que permite la restauración de los huecos mineros de forma simultánea a la explotación".

Con todo, ha recordado que el cobre está clasificado por la UE como materia prima estratégica y crítica, "esencial para las tecnologías limpias --vehículos eléctricos, energías renovables, redes inteligentes--, así como para los sectores de la defensa y el aeroespacial".