Comercio Vario de A Coruña se manifiesta para exigir a la Patronal un convenio digno que garantice el poder adquisitivo

Los sindicatos avanzan que, de no llegar a un acuerdo este lunes, el próximo paso será la huelga

A CORUÑA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT, CIG y CC.OO han convocado una manifestación este domingo en el centro de A Coruña para exigir a la patronal del Comercio Vario un convenio digno, que garantice la no pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores afectados por el Convenio, más de 20.000 en la provincia.

La manifestación comenzó a las 12,00 horas en el centro comercial Cuatro Caminos y continuó hacia la calle Bailén, delante del antiguo cine París.

Entre sus principales reclamaciones a la patronal están una subida salarial muy lejana a lo que subió la vida (IPC) los años 2021 y 2022, no querer hablar de reducción de jornada, "ni siquiera por la vía

de los asuntos propios", no querer limitar de ninguna manera la contratación a tiempo parcial y no querer hablar de ampliación de descansos.

Según avanza a Europa Press la responsable del Sector Comercio en la FeSMC UGT A Coruña, Sheila Canzobre, mañana se reunirán con el A.G.A. para una mediación. Aunque valoran "muy positivamente" la participación de los trabajadores afectados por el convenio, sobre todo del pequeño comercio, afirma que está "lejos" de llegar a un acuerdo en términos salariales.

"La propuesta por parte de la patronal hace que perdamos poder adquisitivo, ya que en el año 2012/2022 la inflación fue de un 12,20& y la subida que nos proponen es de un 7,5%%", explica.

Hay "determinadas líneas rojas" que, asegura, no están dispuestos a pasar. Señalan que la patronal no está dispuesta a hablar de la reducción de jornada anual, licencias retribuidas como el aumento de asuntos propios, plus de tarde y plus de sábados.

"No estamos dispuestos a que no quieran limitar la contracción temporal y tampoco a que no amplíen los descansos. Estamos lejos de llegar a un acuerdo que garantice las condiciones de los trabajadores", afirma.

Apunta también que, si mañana no llegan a acuerdo, el próximo movimiento será la huelga.