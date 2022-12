El Compañía de María de Santiago abre una investigación interna tras la denuncia a un trabajador por abuso sexual

El equipo directivo afirma que a día de hoy no hay ninguna acusación contra el Colegio ni contra otros miembros de la comunidad educativa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El colegio Compañía de María de Santiago ha abierto una investigación interna tras la denuncia contra un trabajador del centro por abusos sexuales a un menor. Así, el objetivo es "aclarar los hechos y detectar si se pudieron haber producido otras situaciones que supusieran un riesgo para la integridad física y moral de cualquier menor".

En un comunicado difundido a todos las familias del centro, el equipo directivo ha explicado que el pasado 15 de diciembre el colegio fue conocedor de una denuncia contra un empleado del centro por un presunto casos de abusos a un menor.

Asimismo, ha señalado que fueron conocedores de esta situación de manera oficial a través de una comunicación del juzgado que instruye la denuncia, "sin tener más información concreta sobre los hechos ni ninguna denuncia previa".

Ante esta situación, ha defendido que actuaron "con prontitud y transparencia" poniendo en marcha el Protocolo de Actuación establecido para estos casos. Así, ha continuado, tomaron "todas las medidas cautelares oportunas para garantizar la seguridad de todo el alumnado" y se pusieron "a disposición tanto de la familia afectada como de las autoridades judiciales y administrativas competentes en todo lo que pueda ayudar a esclarecer los hechos".

EL TRABAJADOR, APARTADO

En este mismo comunicado, el equipo directivo ha destacado que en el mismo momento en el que se conoció la denuncia "se suspendió preventivamente la relación laboral con el trabajador afectado". Del mismo modo, se le prohibió la presencia en el centro y cualquier contacto con el alumnado.

El centro ha explicado también que ese mismo día, el jueves día 15, también fueron informados de este caso el claustro y el servicio de Inspección Educativa. Por su parte, las familias del centro "fueron informadas puntualmente tanto de la situación como de las medidas tomadas a lo largo del procedimiento". El viernes se informó al ANPA y se realizó una reunión presencial con las familias del alumnado de Infantil y de Primaria.

Además, en esta comunicación interna, el equipo directivo ha defendido que a día de hoy no hay ninguna acusación contra el Colegio, ni otros miembros de la comunidad educativa. En esta línea, ha afirmado que el Compañía de María "comparecerá en el proceso para proteger el interés del menor".

Una vez tomadas estas medidas, el centro ha asegurado que realiza una investigación interna para "contribuir a aclarar los hechos y detectar si se pudieron haber producir otras situaciones que supusiesen un riesgo para la integridad física y moral de cualquier menor".

"Compartimos el dolor que esta situación genera y, convencidas como estamos de los principios y valores de nuestro Proyecto Educativo, sentimos profundamente que este tipo de hechos se pudiesen haber producido en nuestro centro. Al mismo tiempo, pedimos que se preserve la intimidad de los menores y de la familia afectada, y que se respete escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia", concluye el escrito enviado a las familias del centro compostelano.

BUGALLO PIDE PRUDENCIA

El alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, a preguntas de los medios sobre este asunto tras la junta de gobierno local, ha señalado que el Ayuntamiento tiene la información de estos hechos a través de la denuncia que se formuló en la Comisaría de Policía y ha pedido "enorme prudencia".

"Tendrán que ser psicólogos los que hagan una valoración psicológica para ver si hay elementos reales o no. Yo no tengo conocimiento de que existan pruebas materiales ni testigos. Por lo tanto, pido en todo esto muchísima prudencia y vamos a dejar trabajar a los expertos", ha sostenido.

Con todo, ha reconocido que es un tema "enormemente delicado en todos los sentidos". "Si un niño de esa edad recibió daños, me parece una tragedia y me parece algo terrible, pero, si fuera un error, también me parecería un problema terrible. Vamos a esperar", ha aseverado el alcalde compostelano.