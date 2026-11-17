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SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 10,6% en Galicia en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, hasta 2.175 operaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística INE). En un mes de disminución generalizada en las comunidades, la bajada de Galicia es tres puntos inferior al recorte del 13,4% en la media estatal.

Del total de compraventas, 1.544 son de viviendas nuevas y 631, usadas. Casi toda la vivienda era libre (2.133), con solo 42 protegida.

En septiembre se realizaron un total de 3.957 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.175 compraventas, 947 fueron herencias, 31 donaciones y ocho permutas.

Las comunidades de País Vasco (-23,06%), Baleares (-22,37%) y Madrid (-21,16%) están a la cabeza del retroceso.

AUMENTO DE VENTA DE FINCAS

En total, durante el noveno mes del año se transmitieron en Galicia 12.420 fincas urbanas, un 18,7% más que en el mismo mes de 2025. Del total, 7.390 son urbanas y 5.030 rústicas. Entre las fincas urbanas transmitidas, además de las 3.957 viviendas, hay 305 solares y 3.128 fincas de otro tipo urbano. Del total, 4.091 son compraventas, 1.665 herencias, 87 donaciones, 14 permutas y 1.533 en otra categoría.

Igualmente, entre las fincas rústicas, el reparto es 807 compraventas, 30 donaciones, 22 permutas, 1.008 herencias y 3.163 de otro tipo.

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones, influida tanto por la caída de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas.

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que disminuyeron de manera más pronunciada, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...