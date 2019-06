En Común insta al Gobierno a desbloquear la negociación con Abanca para lograr un inversor para Isowat

Publicado 03/06/2019 14:39:17 CET

A CORUÑA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

En Común Unidas Podemos ha presentado este lunes una batería de iniciativas en el Congreso sobre la planta coruñesa de Isowat, en la que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno a "desbloquear" la negociación con Abanca --como principal acreedor de las instalaciones y terrenos-- para garantizar la continuidad de la actividad y de la plantilla de la planta coruñesa.

Así lo ha informado, en rueda de prensa, la diputada Yolanda Díaz, quien ha explicado que el objetivo es "llamar la atención" sobre la situación de los trabajadores, ante la finalización el día 10 del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Para que el Ministerio de Industria salve a un sector estratégico y tome medidas con carácter urgente", ha expuesto junto a miembros del comité de empresa. En particular, ha reclamado tanto al Gobierno como a la Xunta el "desbloqueo de la situación" para conseguir un acuerdo sobre Abanca que facilite la entrada de un inversor.

Y es que, según el presidente del comité de empresa, Cándido López, existe un inversor interesado "en la parte productiva y en los terrenos e instalaciones". Sin embargo, de estos últimos ha explicado que "el problema está en el precio".

"No entendemos que siendo Abanca una entidad con raíces gallegas no se sea capaz de llegar a un acuerdo, el último escollo para que haya inversor", ha insistido de cara a "acelerar" el proceso ante la próxima finalización del ERTE, como recoge la proposición no de ley registrada por Galicia En Común en el Congreso.

Por otra parte, coincidiendo con la comparecencia ante los medios de comunicación, los trabajadores de Isowat han avanzado la convocatoria el día 6 de una concentración ante la sede de la Xunta, en el Edificio Administrativo de Monelos, a partir de las 13,00 horas.