La concejala de Turismo será quien comparezca sobre Fly2Galicia en el pleno: "Espero que termine el reguero de mentiras"

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, en una rueda de prensa, a 2 de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, ha anunciado que será ella quien comparezca en el pleno del mes de septiembre ante el "ruido generado en las últimas semanas" en relación a Fly2Galicia. "Espero que termine ya el reguero de mensajes oportunistas, infamias y mentiras que hemos tenido que escuchar durante estos días y que ningún bien le hacen a la imagen de Santiago", ha reclamado.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, avanzó el viernes que el gobierno de Santiago comparecería en el pleno acerca de este asunto y, este miércoles, Louzao ha confirmado que será ella quien lo haga en una rueda de prensa propia, en la que ha sugerido la existencia de "intereses" en que la iniciativa de Fly2Galicia no se consolide.

En todo caso, ha insistido en que, ante las dudas sobre su vínculo con Israel a través de FLYYO --compañía que fletará los vuelos chárter comercializados--, el gobierno local hará "una parada" y esperará a que el Estado "aclare esas cuestiones" sobre el proyecto para tomar futuras decisiones.

"No nos hicieron sentir cómodas las dudas sobre una posible relación, aunque indirecta, de la turoperadora con la que nosotros habíamos tratado, algo que estamos esperando que el Estado aclare, tal y como anunció el ministro de Consumo que hará y desde el BNG demandamos en el Congreos", ha manifestado Louzao, que ha insistido en su condena del genocido de Palestina y en que no existe ninguna colaboración económica "ni se había llegado a valorar".

También ha defendido que se actuó "correctamente" en cuanto a los contactos establecidos y ha indicado que el Ayuntamiento "no" tiene que pedir "ninguna documentación ni información a mayores" para poder colaborar ni con esta ni con las "múltiples" empresas con las que se trabaja, como, por ejemplo, aquellas que solicitan permisos para rodar en la ciudad.

"¿Alguien piensa que para poder dar nuestro apoyo desde Turismo de Santiago a todas estas empresas tenemos que hacerle una auditoría antes? Yo creo que es ridículo. Es evidente que no podemos hacer eso porque se bloquearía el trabajo", ha clarificado.

De este modo, ha concretado que los contactos mantenidos con la turoperadora consistieron en la aportación de listas de contactos de proveedores locales y el asesoramiento sobre las rutas con más interés. "Siempre en colaboración con Aena y entendemos que con la mejor de las intenciones", ha remarcado. Según reveló el viernes Sanmartín, fue a través del organismo estatal mediante el cual llegaron a Fly2Galicia.

"Cuestionar este trabajo es cuestionar la labor que está haciendo el personal de Turismo de Santiago", ha señalado la concejala, que ha cifrado el trabajo en una media de mil correos intercambiados por año, a los que se suman las llamadas telefónicas, los mensajes por WhatsApp y los intercambios en persona en eventos del sector.

"INTERESES" EN QUE "NO SE CONSOLIDE"

En este contexto, Louzao ha reafirmado su consideración como una "buena noticia" de la incorporación a Lavacolla de proyectos que añadan "conectividad" aérea, lo que manifestó en un primer momento cuando trascendieron los destinos de Fly2Galicia. "Seguimos pensando lo mismo a día de hoy. De consolidarse, será una muy buena noticia", ha opinado.

"Pero la polémica de este verano sobre las características del proyecto y sus vinculaciones es indudable que no ayudan en absoluto a este objetivo. No tengo ninguna certeza, pero tampoco tengo dudas de que hay intereses en que esto ocurra, en que no se consolide", ha continuado.

Preguntada específicamente por los intereses a los que se refiere, Louzao ha rechazado entrar en este asunto para evitar "abrir una nueva polémica", aunque considera "evidente" que hay "muchas muestras" sobre ello.

VALORACIÓN "POSITIVA" DE LOS DATOS TURÍSTICOS

Además, en la misma comparecencia, Louzao ha realizado una valoración "positiva" de los datos turísticos de verano, a falta de los de agosto, y da por superado el "periodo complejo" que, en sus palabras, ha atravesado Santiago de Compostela desde el cierre de la base de Ryanair.

De este modo, considera que la demanda turística se está "estabilizando" en unas cifras "muy relevantes", con más de 150.000 estancias en cada uno de estos dos meses, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, en julio, los establecimientos hoteleros sumaron 156.234 estancias, un 0,62% más que el año pasado.

Louzao ha llamado la atención sobra la presencia de un mayor peso del turismo internacional en Santiago, que se traduce en que subiese un 8,34% en julio y superase al doméstico. Según los datos trasladados por el Ayuntamiento, en el acumulado anual, el internacional suma ya el 56% de la estancias que se producen.

"Convertimos una crisis en una oportunidad", ha celebrado Louzao, que ha insistido en su apreciación al trabajo realizado por Turismo de Santiago de cara a "reorientar el modelo de conectividad turística" de cara a su "diversificación" y a "reducir el impacto" de la retirada de Ryanair y del cierre del aeropuerto por obras.

Del mismo modo, mantiene una perspectiva "positiva" de cara a 2027, cuando la oferta del aeropuerto contará con una oferta "más diversificada", "con compañías que apuestan por Compostela como destino internacional". Entre ellas, ha mencionado la apertura de la base de WizzAir el 17 de diciembre y la incorporación de un quinto avión por parte de Vueling.