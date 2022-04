'Concertos do Xacobeo' sumará más de 300 actuaciones: C. Tangana tocará en Vigo y Muse se confirma sin ubicación firme

Archivo - El cantante C Tangana actúa en el Wizink Center, a 5 de marzo de 2022, en Madrid (España). Foto de archivo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 artistas participarán en los 'Concertos do Xacobeo', algunos ya conocidos, de las la mano de festivales como Atlantic Fest, Resurrection Fest, O Son do Camiño, Port América o el Festival do Mundo Celta de Ortigueira, con carteles ya conocidos.

Desde Rosalía, a Marc Anthony, Imagine Dragons o Tanxugueiras pasarán por Galicia en los próximos meses para cerrar un doble Año Santo "histórico".

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, durante la presentación, junto con los patrocinadores, de los 'Concertos do Xacobeo. En ella ha participado también el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, entre otras autoridades.

Tras varios días de polémica entre la Xunta, el Ayuntamiento de Vigo y el Celta por un posible concierto de Muse, la Xunta confirma que la banda británica estará en Galicia, aunque no cierra la ubicación en la que actuará. En los últimos días se había barajado la posibilidad de que, tras caerse la opción de la ciudad olívica, podría tocar en A Coruña o Santiago.

Sí se ha confirmado en la programación presentada este sábado en la capital gallega que uno de los conciertos estrella en Vigo del Xacobeo será el de C. Tangana el 21 de agosto, según consta en la web 'concertosdoxacobeo.gal'.