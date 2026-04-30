Concluye en el último pleno de Lugo antes de la moción de censura, marcado por la tensión y la nueva mayoría

Lugo. Pleno ordinario del mes de abril del Concello de Lugo, el último previo al debate de moción de censura que se celebrará el próximo día 7 de mayo. Varios cientos de personas protestan en el exterior. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El último pleno ordinario del Ayuntamiento de Lugo antes de la moción de censura que el PP impulsa con el apoyo de la concejala tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, ha concluido a las 20,00 horas tras una sesión bronca que se ha prolongado durante tres horas y que ha estado marcada por la tensión, los reproches entre los grupos y la nueva mayoría evidenciada en algunas votaciones.

Mientras que varios centenares de personas permanecían concentrados frente a la Casa Consistorial, convocados por la plataforma 'Transfuguismo non, Democracia si', la tensión vivida en el exterior se ha llevado al salón de plenos, donde antes de iniciar la sesión se sucedían los silbidos y cánticos contra el Grupo Popular y la edil tránsfuga. De hecho, ya con la cita iniciada, el alcalde pidió silencio a los asistentes y "ser más inteligentes" para tratar de evitar tener que desalojar el salón de plenos, lo que finalmente ha sucedido.

En la sala, un grupo de vecinos se situó frente a la corporación municipal portando un cartel en el que se podía leer 'Xudas vendeuse por 30 moedas', unas personas que fueron desalojadas cuando comenzaron a silbar y proferir gritos de "traidora" a Reigosa, a la que lanzaron monedas.

MINUTO DE SILENCIO Y TOMA DE POSESIÓN EN EL PLENO

Todo ello en una sesión que comenzó con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la concejala socialista Olga López Racamonde. A continuación, tomó posesión, en sustitución de Olga López, Eugenia Iglesias Vargas, de quien Miguel Fernández ha destacado su formación en el ámbito deportivo y sus "ganas de colaborar".

Tras ello, si bien se podían escuchar los pitos del exterior, la sesión ha discurrido con relativa normalidad, con varias iniciativas debatidas y votadas hasta pasada la media hora, cuando tuvo lugar el incidente protagonizado por los vecinos asistentes

TENSIÓN ENTRE EL ALCALDE Y AMEIJIDE

Uno de los momentos más tensos del pleno lo ha protagonizado el alcalde socialista con el viceportavoz del PP en la ciudad de Lugo, Antonio Ameijide, a quien ha llamado al orden dos veces para que se centrase en la cuestión debatida. El concejal popular ha acusado al gobierno local de llevar público para "crispar". Critica la "desidia" y "falta de respeto" del alcalde por "permitir" el lanzamiento de monedas.

Mientras, la portavoz popular, Elena Candia, ha tirado de Sócrates en varias ocasiones, para definir la sesión plenaria: "Cuando el debate se perdió la calumnia es la herramienta del perdedor".

NUEVA MAYORÍA

El último pleno ordinario antes de la moción de censura, además, ha servido para evidenciar en algunas votaciones la nueva mayoría toda vez que María Reigosa ha votado, por ejemplo, con el Partido Popular para tumbar la iniciativa defendida por el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, en la que instaba al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a pedir disculpas a los trabajadores gallegos por tratarlos de "vagos y defraudadores" con su plan de control de las bajas laborales.

A ella mostró su apoyo el Grupo Municipal Socialista, cuya edil Ana Abelleira señaló que lo que "verdaderamente falla, es la incompetencia de la Xunta en la gestión sanitaria" que provoca el "colapso de la atención primaria" y "listas de espera interminables para pruebas diagnósticas, que son las que dilatan los periodos de recuperación, que Rueda cataloga de absentismo".

Sin embargo, la iniciativa no ha salido adelante al contar con el voto en contra del PP y de la concejala tránsfuga.

Todo ello a lo largo de tres horas en las que el cruce de reproches por la moción de censura ha protagonizado todos los debates y en la que la edil María Reigosa ha optado por no intervenir en la mayoría de ocasiones, solo tomando la palabra en asuntos como la iniciativa del PP sobre el acondicionamiento del 'leira párking' del Hospital Universitario Lucus Augusti.

El pleno ha concluido tras la aprobación unánime de las declaraciones institucionales, ya acordadas previamente en la junta de portavoces, una de ellas en recuerdo a la edil Olga López Racamonde y la otra con motivo de la celebración del Día das Letras Galegas.