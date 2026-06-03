Conde-Pumpido sostiene que la justicia sufre "cinco tensiones": Tiempo, complejidad, confianza, acceso y legitimidad

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, interviene durante la celebración de la ponencia inaugural de las Jornadas Jurídicas de Sarria, a 3 de junio de 2026, en Sarria, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado que la justicia sufre actualmente "cinco tensiones muy intensas", entre las que ha enumerado el tiempo, la complejidad, la confianza, la accesibilidad y la legitimidad, mientras que ha subrayado que la independencia judicial debe "ser reconocible" por todos los ciudadanos.

Así lo ha remarcado este miércoles durante la inauguración de las jornadas XIX Jornadas Jurídicas Román García Varela, que se celebran en el municipio lucense de Sarria, bajo el título 'La justicia que tenemos vs. la justicia que necesitamos'.

En este sentido, el magistrado se ha preguntado si el sistema judicial actual está en condiciones de ofrecer una tutela efectiva en tiempo razonable, con plena imparcialidad e independencia y con una "orientación inequívoca" hacia la protección y la tutela de los derechos fundamentales.

"La respuesta nos obliga a reconocer que hubo avances indudables, importantes y progresos que se deben reconocer, pero también déficits", ha recalado Conde-Pumpido.

CINCO TENSIONES

A renglón seguido, el presidente del Tribunal Constitucional ha remarcado que, en su opinión, la justicia sufre actualmente "cinco tensiones muy intensas" entre las que ha nombrado el tiempo, la complejidad, la confianza, la accesibilidad y la legitimidad.

En referencia al tiempo, ha asegurado que "una justicia tardía, no es justicia". En este sentido, ha indicado que el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza una respuesta inmediata, pero sí exige que la respuesta judicial llegue dentro de un plazo razonable.

"El retraso estructural no es un simple problema de gestión y se puede convertir en un problema constitucional, cuando puede afectar de una manera real al ejercicio de los derechos", ha incidido.

Como segunda "tensión" ha hecho referencia a la "complejidad", derivado de una sociedad densa, tecnológicamente acelerada y socialmente fragmentada. Así, ha apuntado que los conflictos que recalan en los tribunales son "cada vez más complejos".

Por ello, la justicia que se necesita "debe estar preparada" para resolver los nuevos conflictos, pero "sin perder su anclaje en los principios permanentes".

Es ahí donde, según Conde-Pumpido, adquiere una "importancia decisiva" la función interpretativa del TC, ya que debe impulsar la aplicación evolutiva de la Constitución, fomentando el desarrollo de los derechos fundamentales para adaptarlos a la realidad social del tiempo en el que son aplicados.

Como tercera tensión, ha situado la "confianza", sobre lo que ha subrayado que la independencia judicial es un "presupuesto irrenunciable" del Estado de Derecho, pero "no solo debe existir, sino que debe ser reconocible para la ciudadanía".

"Una justicia independiente requiere garantías institucionales, procedimientos transparentes, respeto entre los poderes y una cultura constitucional que preserve a los jueces de cualquier instrumentalización partidista, mediática y corporativa", ha esgrimido.

En este contexto, ha puntualizado que la independencia "protege al juez frente al poder", la imparcialidad "protege al ciudadano frente al juez" y los dos conceptos son "imprescindibles".

Como cuarta tensión, ha mencionado la "accesibilidad" para todos los ciudadanos. "Para quienes carecen de recursos, para quienes no comprenden el lenguaje jurídico, para los que están en situación de vulnerabilidad y, entre otros, para los que litigan frente a una administración todopoderosa", ha esgrimido.

Finalmente, como quinta tensión, ha expuesto la "legitimidad". "En una democracia constitucional, los jueces no reciben su legitimidad del sufragio, pero sí lo reciben directamente de la Constitución, de la ley, de la motivación de sus resoluciones, de su imparcialidad y de su sometimiento al derecho", ha argumentado.

"LA JUSTICIA QUE NECESITAMOS"

Por otro lado, Conde-Pumpido ha incidido en que la justicia que se necesita "no se puede construir solamente reformando las estructuras", sino que requiere "fortalecer una cultura constitucional común".

Por lo tanto, en su opinión, debe de cumplir "cinco condiciones: independencia, eficaz, comprensible, cercana a la realidad social y orientada a los derechos fundamentales".

Así las cosas, el magistrado ha puesto el foco en que la justicia debe de entender que los derechos fundamentales "no son obstáculos" en la acción del Estado, sino "límites que hacen legítima" la acción del Estado.

Por ello, la justicia debe responder a una sociedad que exige "más rapidez, claridad, igualdad, independencia, imparcialidad, sensibilidad constitucional y confianza".

"GANAR" LA CONFIANZA

Dicha confianza, ha continuado Conde-Pumpido, "no es fácil de imponer" y es "necesario ganársela", con "resoluciones fundadas, con instituciones ejemplares que respeten el pluralismo interno en los órganos colegiados".

"Se gana con respecto a las jurisdicciones, con el cumplimiento leal de las sentencias, con procedimientos que no conviertan al derecho en una carrera de obstáculos y con órganos constitucionales renovados en tiempo y forma", ha esgrimido.

"La justicia que necesitamos no es ni puede ser una justicia perfecta, ningún sistema humano lo es. Es una justicia constitucionalmente suficiente. Capaz de proteger los derechos, limitar los poderes, resolver pacíficamente los conflictos y sostener la confianza en la Constitución. Porque, en último término, la calidad de una democracia se mide también por la calidad de nuestra justicia", ha sentenciado.