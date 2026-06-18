Condenado a 12 años de cárcel el armador del 'Simione', por el transporte de casi 3 toneladas de cocaína

Archivo - El armador Pablo G.F., acusado por el alijo de casi 3 toneladas de cocaína del buque Simione, en el juicio en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra. - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condena a 12 años de cárcel y al pago de una multa de 600 millones de euros al armador del buque 'Simione', Pablo G.F., por organizar el transporte, desde África, de 2.866 kilos de cocaína, que fueron intervenidos en diciembre de 2022.

El tribunal considera probado que el acusado cometió un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo el subtipo agravado de extraordinaria gravedad, en atención a la cantidad de droga incautada y al uso de embarcaciones como medio de transporte.

La Sala impone, además, a los tres tripulantes del buque, como autores del mismo delito, penas de prisión de entre 7 años y medio y 10 años de prisión, y multas que suman 1.220 millones de euros.

Igualmente, condena a otro acusado a 6 años de cárcel y pago de una multa de 230.000 euros por un delito contra la salud pública, por la droga incautada en registros realizados en tierra.

En la sentencia, los magistrados desestiman las alegaciones de nulidad de la validez de las pruebas obtenidas durante la investigación. La sentencia no es firme, pues puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.