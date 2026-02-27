Condenado a 7 años de cárcel por violar a una menor en estado de embriaguez y dejarla tirada en un callejón en Ourense

Archivo - Audiencia Provincial de Ourense - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a un hombre a siete años de cárcel como autor de un delito de violación a una menor, de 17 años, que se encontraba en estado de embriaguez, y dejarla tirada en un callejón en Ourense.

Según se recoge en la sentencia, consultada por Europa Press, la Sala ha considerado que la versión del acusado en Instrucción --y defendida por sus amigos que acudieron como testigos al juicio celebrado el 2 y el 9 de febrero-- resulta "refutada por la categórica prueba de cargo practicada".

En concreto, el acusado sostuvo que la víctima "le ofreció un cigarrillo" y "directamente se le lanzó", recalcando que "ella tuvo la iniciativa en todo momento", porque "le dio un beso, le dijo siéntate, haciendo todo". Asimismo, el condenado alegó que, al finalizar la relación sexual, ella estaba "hablando normal y coherente.

Además, el Tribunal ha insistido en verificar "la persistencia en la incriminación" de la víctima en sus declaraciones, por la "homogeneidad esencial" sin que los magistrados "adviertan contradicciones sustanciales" en su relato, la cual alegó que "nunca tuvo un trato cercano" con el inculpado, sino que "lo conoce porque él hacía comentarios de los pechos de ella" y porque este y otros amigos suyos la apodaban "ninfómana".

LOS HECHOS PROBADOS

Tal y como se relata en la sentencia, el 15 de octubre de 2023, sobre las 3.00 y las 3.30 horas de la madrugada, el condenado abordó a la víctima "con intención de satisfacer sus apetencias sexuales", cuando esta se dirigía a su casa.

Así, aprovechando que la mujer se encontraba con sus facultades cognitivas y volitivas "ostensiblemente afectadas por el estado de embriaguez en el que se hallaba mezclado con fluoxetina", la condujo a un callejón no transitado próximo.

Una vez allí, el hombre agarró a la víctima por la cabeza, conduciéndola para que le realizase una felación y consiguiendo finalmente que se la hiciese, estando ella totalmente indefensa. Seguidamente, el acusado procedió a quitarle la ropa lo suficiente para penetrarla vaginalmente, eyaculando en su vagina y sobre sus pechos sin utilizar preservativo. Finalmente, el acusado abandonó el lugar, dejando a la víctima "sola y tirada en el suelo boca arriba".

CONDENA

Por ello, la Audiencia ha condenado al inculpado a una pena de siete años de prisión, con la medida de libertad vigilada post-penitenciaria durante cino años, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 10 años.

Asimismo, la Sala ha impuesto al condenado la pena de prohibición de aproximación a una distancia inferior a 300 metros a esta, su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre, así como la de comunicar con ella por cualquier medio durante 10 años, y el pago de una indemnización de 18.000 euros.