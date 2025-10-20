Condenados 20 acusados de trapicheo en Vigo, entre ellos un implicado en el choque mortal de Jenaro de la Fuente en 2008

Condenados a penas de entre 4 meses y 2 años 9 meses de cárcel 20 acusados de trapicheo de drogas en Vigo, entre ellos Samuel F.V., que fue condenado en 2009 por el 'pique' de tráfico en la calle Jenaro de la Fuente, en el que murió un matrimonio. - EUROPA PRESS

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a penas que oscilan entre 4 meses y 2 años y 9 meses de prisión a una veintena de acusados del delito de tráfico de drogas, que han reconocido los hechos y aceptado la sentencia en una vista de conformidad, y entre los que está Samuel F.V., condenado en 2009 por su implicación en un accidente de tráfico ocurrido en la calle Jenaro de la Fuente, en el que murió un matrimonio.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, una de las acusadas, R.M.J.M. y sus dos hijos, N.P.J. y E.A.P.J., se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes desde un piso de la calle Xílgaro de Vigo. El resto de acusados, colaboraban con ellos adquiriéndoles la droga que luego vendían a terceros, o cooperando para guardar las sustancias y realizar cobros.

En el caso de Samuel F.V., el ministerio público sostiene que, además de suministrar droga a N.P.J., también él mismo distribuía estupefacientes en su domicilio de la parroquia de Lavadores.

En la vista celebrada este lunes, todos los acusados, excepto uno de ellos que se encuentra en busca y captura y ha sido declarado en rebeldía, han llegado a acuerdos con la acusación pública y han aceptado penas menores. De este modo, salvo dos de los procesados, que tienen antecedentes y están en prisión, el resto se librará de la cárcel, y a todos se le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas.

Así, la Audiencia ha condenado a R.M.J.M. a 2 años y 9 meses de cárcel y al pago de una multa de 6.200 euros, con la agravante de reincidencia y la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas; a la misma pena de prisión ha sido condenado Y.P.V., también reincidente y con la misma atenuante. En este caso, la multa impuesta ha sido de 28.900 euros.

Otros cuatro acusados, entre ellos Samuel F.V., han aceptado 2 años de prisión y multas que oscilan entre 5.100 y 15.000 euros. A los demás, el tribunal les ha impuesto penas de entre 4 meses y un año y 9 meses de cárcel, así como multas entre 10 y 6.300 euros.

Para 16 de los procesados se ha decretado la suspensión de la pena de prisión durante dos años, con la condición de que no delincan en ese tiempo y de que, en unos casos, se sometan a tratamientos de deshabituación de las drogas, y en otros, realicen 40 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

CONDENADO POR UN 'PIQUE' DE TRÁFICO MORTAL

Samuel F.V., ha aceptado por estos hechos 2 años de cárcel y el pago de una multa de 6.300 euros, y no entrará en prisión a cambio de no delinquir en un plazo de 2 años y de realizar 40 jornadas de trabajos comunitarios.

Este hombre fue condenado en 2009, junto a Jorge Luis S.M., conocido como 'Makelele', por dos delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones y un delito contra la seguridad del tráfico, por causar un accidente de tráfico en la calle Jenaro de la Fuente de Vigo, en enero de 2008, en el que falleció un matrimonio.

La jueza de lo Penal consideró probado que ambos jóvenes, cada uno al volante de un coche, estaban conduciendo de forma temeraria, a gran velocidad y habían consumido drogas y alcohol. Entre ambos se produjo un 'pique' y un adelantamiento, que acabó con una colisión contra otro turismo que circulaba en sentido contrario, y en el que viajaba un matrimonio que falleció. Por estos hechos le impuso 3 años y tres meses de prisión, además de la retirada del carné de conducir durante 4 años y medio.

Además, se da la circunstancia de que Samuel F.V. fue identificado por la Policía Local también en otro accidente, años más tarde, en abril de 2021. En esa ocasión, se estampó con su coche contra el cierre de una finca en Lavadores cuando circulaba bajo los efectos de las drogas.