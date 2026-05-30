Una conductora ebria de 20 años colisiona choca un muro en el paseo marítimo de A Coruña y se marcha andando

A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 20 años de edad que dio positivo en alcoholemia colisionó en la mañana de este sábado contra un muro en el paseo marítimo de A Coruña y ha tratado de huir del punto andando.

En concreto, según han informado fuentes policiales, el suceso se produjo a las 7,45 horas de este sábado, cuando la mujer colisionó contra un muro que separa la calle de un parking, a la altura de la Cale Sol.

Debido al impacto, resultó herida leve, al igual que otro joven que la acompañaba. Ambos fueron localizados en una calle próxima cuando abandonaban a pie el punto.

Estas fuentes han explicado que la joven fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con una herida leve, mientras que el acompañante fue atendido en el punto.

El coche fue retirado por la grúa.