La conselleira de Medio Rural, ante críticas del BNG a Altri: "Parece que no salieron del rural de barro y carros"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha respondido a críticas del BNG al proyecto de Altri en Palas (Lugo) con una defensa de "un rural vivo y con futuro" en el que "el desarrollo industrial y la sostenibilidad convivan en armonía". "Un rural moderno, acorde con la sociedad actual y no de hace un siglo, un rural de barro y carros de donde parece que ustedes aún no salieron", ha espetado a los nacionalistas.

En el pleno del Parlamento, Secundino Fernández (BNG) ha reclamado a la conselleira que se posicione sobre este proyecto que considera perjudicial para el rural de la comarca de A Ulloa, en donde hay 3.000 explotaciones, 4.000 trabajadores agrarios y la denominación de origen protegida de queso Arzúa-Ulloa. "No abre el pico ni defiende a la gente del rural", ha recriminado.

El Bloque denuncia que la empresa requiera 250 millones para crear 250 empleos, a millón de euros por puesto de trabajo. Una subvención total equivalente a "25 años de ayudas de desarrollo rural", un "asalto a las arcas públicas" que identifica con el "capitalismo de amigotes".

Al respecto, la conselleira ha defendido la "necesidad" de proyectos industriales "siempre y cuando" cumplan criterios ambientales y la normativa vigente.

María José Gómez defiende la "transparencia" del proyecto y la "independencia" de técnicos, por lo que "no hay nada que ocultar". Así, señala al Bloque por "estar detrás de la pancarta del no", pues "el no permanente solo lleva a retroceso y empobrecimiento".