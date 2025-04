El conselleiro de Sanidade cree que la manifestación del domingo se sustentaba "en una realidad manipulada"

Acusaciones mutuas entre Gómez Caamaño y Elena Espinosa (PSdeG) de "buscar protagonismo" durante un debate sobre listas de espera

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado este martes que la manifestación del pasado domingo convocada en Santiago por la Plataforma SOS Sanidade Pública, a la que acudieron varios miles de personas, se sustentaba "en una realidad manipulada".

Lo ha aseverado en el pleno del Parlamento gallego al responder a una interpelación sobre listas de espera por parte de la diputada del PSdeG Elena Espinosa, dos días después de la multitudinaria protesta en la capital gallega.

La socialista ha reclamado al conselleiro que avanzase medidas que diese "esperanzas a las 358.000 personas que se encuentran en las listas de espera oficial", las cuales "no son reales" al no incluir las no estructurales.

"Las listas de espera están teñidas de negro y solo resplandecen gracias a los profesionales", ha recalcado Espinosa.

Frente a estas acusaciones, Antonio Gómez Caamaño ha asegurado que las cifras publicadas por su departamento son "reales" y "contrastables", y sitúan a Galicia como tercera comunidad con menor demora quirúrgica (67 días, dos meses por debajo de la media).

Además, los tiempos de demora en "todas las áreas sanitarias" son menores "que en cualquier comunidad autónoma socialista" (Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra o Cataluña).

En este contexto, el titular de Sanidade también ha aprovechado para destacar el aumento de la actividad asistencial en 2024, año en el que se realizaron "por primera vez" más de 200.000 cirugías, concretamente 204.829, "casi 7.000 más" que en 2019, antes de la covid.

Asimismo, subieron un 4 por ciento las pruebas diagnósticas realizadas en el Sergas, hasta las 3,7 millones.

"NECESIDAD DE PROTAGONISMO"

"Los datos hablan por sí solos", ha insistido el conselleiro de Sanidade, quien ha recordado que en el último pleno --hace dos semanas-- ya tuvo que responder a una interpelación del BNG sobre las mismas listas de espera.

Por tanto, Gómez Caamaño ha preguntado a la diputada del PSdeG si trajo este asunto al Parlamento por "desidia auditiva", por "oportunismo" o por "necesidad de protagonismo".

"El protagonismo lo busca usted. Otras tenemos satisfechas nuestras aspiraciones políticas", respondía posteriormente la que fue ministra de Zapatero, para deslizar que es el conselleiro quien quiere despegar en su carrera política.

En su última intervención, Gómez Caamaño ha replicado que "a estas alturas" de su vida, tras décadas de trabajo como oncólogo en el Sergas, no tiene "ningún interés" en crecer en su trayectoria política.

El debate también ha elevado el tono al asegurar Espinosa que el aumento de las vías rápidas para el diagnóstico de cáncer "ponen de manifiesto que el sistema no funciona bien". El conselleiro le ha afeado estas palabras: "Da la talla de lo que es para usted la gestión clínica. Esto es increíble".