Galicia reduce a 0,5 su déficit de 2022 e inadmite "premiar con cantidades descomunales a quien no cumple"

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, comparecerá para dar conta dos asuntos acordados no cvonsello da xunta foto xoán crespo - XOÁN CRESPO

Rueda vuelve a garantizar que la Xunta aprobará sus presupuestos pese a desconcer las cifras económicas del Estado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este jueves, tras la reunión del Consello, de la aprobación de la cuenta general de la Comunidad correspondiente a 2022, la cual ha supuesto "cumplir los objetivos en cuanto a déficit y deuda pública". Así, con la reivindicación de autonomía "cumplidora", ha advertido de que "no tiene ningún sentido, no es admisible" que se pueda "premiar" a las que no lo hacen e hizo referencia a "esos 450.000 millones de euros que están reclamando las menos cumplidoras", en referencia velada a Cataluña.

"Volvemos a reivindicar este año, más que nunca, que no podemos admitir que se premie con esas cantidades descomunales y absolutamente disparatadas con las que no están cumpliendo", ha reprobado Rueda, quien ha defendido que Galicia ha cerrado 2022 con un déficit del 0,5 por ciento del PIB, una décima menos que en 0,6, que era la previsión inicial.

Además, la tasa de endeudamiento ha sido del 17,2 por ciento, tres décimas por debajo de lo previsto y lo que ha supuesto, por tanto, "una mejora sobre el objetivo inicial".

Asimismo, y tras defender también que Galicia está a la cabeza de pago a proveedores, con 15 días de media frente a los 25 de la media nacional, Rueda ha advertido de que, "frente a las falsas afirmaciones", la gallega es la Comunidad (del sistema general) que menos incrementó su deuda desde 2008.

Además, el mandatario gallego ha remarcado que Galicia ha mantenido el "nivel inversor", con un 13 por ciento del gasto no financiero destinado a inversiones.

"Somos una comunidad cumplidora, responsable con el uso de los fondos públicos", ha enfatizado Rueda, quien también ha hecho balance de ejecución de los fondos europeos del mecanismo de resiliencia.

De los recibidos, 1.341 de los 1.384 que tiene asignados Galicia, se han ejecutado el 70 por ciento en global y el 80 por ciento si se tienen en cuenta los 527 millones de este año. "Tenemos un nivel de ejecución francamente bueno", ha defendido Rueda, quien ha dicho que todavía faltan 40 millones por transferir de los que por ahora no tienen constancia.

Estas cifras las ha comparado con los datos de la Administración central, que solo tiene ejecutados el 22 por ciento, de los fondos que se ha reservado "en exclusiva" para su desembolso y que Galicia (además de otras comunidades) han pedido transferir a las comunidades para su gestión, porque "hay Pertes industriales que están esperando" por esas inversiones. Así, ha dicho que los datos de la Administración estatal "hacen más evidente la reclamación de una cogobernanza que se niega".

PRESUPUESTOS AUTONÓMICO

Sin salir del plano económico, Rueda ha indicado que siguen sin "novedad" con respecto a la elaboración del presupuesto, es decir, no tienen ningún dato para hacer los números y fijar el techo de gasto con exactitud.

En todo caso, ha ratificado que los gallegos "no se pueden ver perjudicados por el Gobierno central" y que la Xunta, por tanto, trabaja y elabora unas cuentas para 2024 que incluirán algunas medidas que adelantará durante el debate sobre el estado de la autonomía de este mes de octubre.

En todo caso, el mandatario gallego sospecha que si no se conocen las cifras es porque "van a tener que atender a las reclamaciones" del "precio de la investidura". "Galicia volverá a tener presupuestos", ha garantizado, en todo caso, el presidente de la Xunta.