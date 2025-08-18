Continúan activas las medidas de protección a la ciudadanía por los incendios en la provincia de Ourense

Varias personas observan el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha informado este lunes de que continúan activas las medidas de protección a la ciudadanía por los incendios forestales de la provincia de Ourense, donde permanece activada la situación 2 de alerta.

Con todo, durante esta pasada noche no se han registrado evacuaciones ni cortes en las principales vías de circulación, como tampoco nuevas evacuaciones en residencias.

La Consellería de Política Social decretaba este domingo el cierre del centro de día de A Rúa (Ourense) para este lunes velar por la seguridad de los usuarios ante la oleada de incendios.

Así el cierre de este centro se suma al de Vilardevós que mantiene suspendida su actividad hasta nuevo aviso, según detallaron fuentes de la Consellería.

Asimismo, el Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de la Axega se desplazó durante la noche al ayuntamiento lucense de Sober para colaborar en el abastecimiento de agua en las tareas de extinción.