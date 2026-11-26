SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CIG-Saúde, CCOO, UGT y CSIF han convocado concentraciones este viernes en A Coruña, Santiago y Vigo para reclamar la equiparación salarial del personal de las fundaciones de investigación biomédica y de medicina xenómica con el personal estatutario del Sergas.

La convocatoria llega después de una reunión, este jueves, con el departamento sanitario que ha acabado con acuerdos que, con todo, no resultan suficientes para las centrales sindicales.

Según fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, el encuentro se ha cerrado con los primeros acuerdos y ambas partes se habrían emplazado a una nueva reunión en diciembre para seguir avanzando.

Pese a este avance, los sindicatos trasladan que la Administración no llegó a aceptar la equiparación retributiva que reclaman. Las centrales aseguran que se han producido avances en la clasificación profesional del personal de las fundaciones de investigación biomédica, pero que en el caso de medicina genómica no ha habido progresos ni en esta cuestión ni en las condiciones salariales.

Las organizaciones consideran "inadmisible" que, después de más de un año de negociaciones, se mantenga una situación que, a su juicio, perpetúa la desigualdad retributiva dentro del sistema sanitario público gallego.

En este sentido, califican de insuficiente la propuesta económica presentada hasta el momento por la Consellería, que contempla incrementos salariales distribuidos hasta 2031 y excluye determinadas categorías profesionales.

Los sindicatos defienden que la equiparación ya es una realidad en otras comunidades autónomas y advierten de que no aceptarán un convenio colectivo que consolide la discriminación salarial.

Las concentraciones convocadas para este viernes tendrán lugar a las 11.00 horas en la entrada principal del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, en el Hospital Materno Infantil de A Coruña y en la zona de consultas externas del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Las cuatro organizaciones responsabilizan a la Consellería de Sanidade del agravamiento del conflicto laboral y advierten de que, si mantiene su posición, intensificarán las movilizaciones y no descartan convocar una huelga.