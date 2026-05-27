Convocan una movilización en A Illa de Arousa para pedir la "denegación definitiva" de Altri y la mina de Touro-O Pino

Archivo - Decenas de personas durante una nueva manifestación contra Altri, a 22 de marzo de 2025, en Pobra do Caramiñal, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non han convocado una nueva manifestación, el domingo 14 de junio en el municipio pontevedrés de A Illa de Arousa, para exigir la "denegación definitiva" de Altri y de la mina de Touro-O Pino.

Así lo han presentado este miércoles en una rueda de prensa los representantes de las tres plataformas, que han detallado que la movilización, bajo el lema 'Pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Re-matemos Altri e a Mina de Touro-O Pino', saldrá desde la playa de O Bao hasta el puerto de O Xufre.

El presidente de la Plataforma Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, ha recordado que actualmente está en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir la paralización de estos dos proyectos y ha vuelto a exigir a la Xunta la denegación definitiva de Altri, en Palas de Rei.

"Altri llegó diciendo que no iba a invertir donde los quiere, pues bien, vamos a decirles una vez más que no los queremos", ha remarcado Sánchez.

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, ha lamentado que con el "estado de emergencia" que tienen los sectores productivos de la ría, "tengan que seguir defendiéndose de la Xunta y de las amenazas de las empresas expoliadoras".

Rubido ha calificado como "impresentable" el "maltrato institucional sistemático" de la Xunta con la tramitación de los proyectos de Altri y Cobre San Rafael y ha reclamado la "denegación definitiva de los dos proyectos".

La portavoz de la Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, ha afirmado que la actividad de la mina de Touro-O Pino "implica un riesgo muy grave para los vecinos y todos los ayuntamientos afectados".

"Nos quieren imponer una herencia envenenada", ha criticado Cancelo, al tiempo que ha remarcado que "fue la Xunta" la que en el primer proyecto de la mina "consideró una afección real derivada de la actividad y advirtió del incremento de la presión hídrico al río Ulla".

Por todo ello, los representantes de las tres plataformas han hecho un llamamiento a la ciudadanía a "llenar" A Illa de Arousa en la movilización convocada para el domingo 14 de junio.