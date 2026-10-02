Cortada la AP-9 en Pontevedra en dirección Tui tras volcar y arder un camión que transportaba cerveza

Accidente en la AP-9 en Pontevedra. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión que transportaba cerveza en la autopista AP-9, a su paso por Pontevedra, ha obligado a cortar la autopista en dirección Tui tras arder el vehículo.

Según han trasladado los servicios de emergencias, el siniestro se produjo sobre las 07.20 horas de este jueves. Fue un particular quien alertó al 112 Galicia de que un camión de transporte de cervezas volcara y comenzara a arder en el kilómetro 123 de la AP-9.

Además, el alertante señalaba que el conductor permanecía en ese momento en el interior de la cabina, aunque poco después logró salir por su propio pie y comenzar a combatir las llamas mientras no llegaban los servicios de emergencias.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil e Tráfico, los Bomberos de Pontevedra y los servicios de mantenimiento de la carretera.

La Guardia Civil ha confirmado que en un primer momento se procedió al corte de la vía en ambos sentidos y se habilitaron desvíos. Ya a las 08.05 los agentes reabrieron el carril derecho en sentido A Coruña, mientras permanece cortada totalmente la vía en sentido Tui.

En cuanto al estado del conductor, fuentes del Instituto Armado han señalado que resultó herido leve, con quemaduras de primer grado y contusiones.