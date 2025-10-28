La costa de Pontevedra y el suroeste de A Coruña, en aviso amarillo este martes por acumulación de lluvia

La costa de Pontevedra y el suroeste de A Coruña, el aviso amarillo este martes por acumulación de lluvia - CAPTURA METEOGALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La costa de Pontevedra y el suroeste de la provincia de A Coruña permanecerán este martes en aviso amarillo por acumulación de lluvia en 12 horas.

En concreto, según la información de MeteoGalicia, desde las 12,00 horas de este martes y hasta las 3,00 horas de la madrugada del miércoles, en estas zonas se podrán acumular hasta 40 litros de agua en 12 horas.

Y es que en la jornada de este martes, Galicia perderá la influencia de las altas presiones, debido a una bajada situada en el oeste de Portugal que dejará un frente asociado, que entrará por la mitad sur en la segunda parte del día.

Con esta situación, se irán nublando los cielos desde el sur, a partir del mediodía habrá lluvias generalizadas de sur a norte de la Comunidad, localmente tormentosas y de intensidad fuerte en la mitad oeste.

Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso y las máximas en descenso en la mitad sur. Los vientos soplarán del suroeste flojos en general, moderados en la costa por la tarde.