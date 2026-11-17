Archivo - Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad 2025 el 22 de diciembre han llegado este viernes al Teatro Real de Madrid, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. - JOTXO/LAE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado denuncia por el robo en el municipio de Cabanas (A Coruña) de un talonario completo de 50 participaciones de lotería de Navidad del 22 de diciembre de 2026, al tiempo que ha comunicado su anulación.

El talonario corresponde al número 83 e incluye las participaciones comprendidas entre la 04101 y la 04150, ambas inclusive. Cada papeleta tiene un importe de 5 euros, distribuidos a partes iguales entre los números 09334 y 93497, con 2,50 euros jugados a cada uno de ellos.

Ante esta situación, CSIF hace un llamamiento a todas las personas que hayan adquirido participaciones de la Lotería de Navidad del sindicato para que comprueben su numeración y verifiquen si alguna de ellas se encuentra entre las afectadas.

Asimismo, solicita a quienes tengan dudas sobre la procedencia de sus participaciones o encuentren alguna de las papeletas sustraídas que se pongan en contacto con la Unión Provincial de CSIF en Pontevedra, donde recibirán información sobre los trámites que deben seguir.

El sindicato lamenta "las molestias que esta situación pueda ocasionar y solicita la colaboración ciudadana para facilitar la difusión del aviso y evitar posibles perjuicios a las personas que puedan tener en su poder alguna de las participaciones anuladas".