Deberes pendientes y "un 85%" de resoluciones de 2025 cumplidas: así llega Rueda al 'examen' del debate de la autonomía

Archivo - Alfonso Rueda interviene en el Parlamento de Galicia. - ÁLVARO BALLESTEROS/ EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afrontará la semana que viene el que será su segundo Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII Legislatura. Será su tercera cita de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024.

Este será el debate de política general del ecuador de mandato y revelará los ejes políticos en los que el presidente gallego prevé hacer pivotar la mitad de legislatura que resta. Pero también funcionará como termómetro de la capacidad de llegar a acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.

De las propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general del pasado año, también celebrado en abril, que superan el medio centenar, quedan tareas pendientes, aunque la Xunta da por aprobadas "el 85%" de las mismas --una gran parte son impulsadas por el PPdeG y apuntan a demandas al Gobierno central--. A continuación, un resumen:

1.- Pedir al Gobierno conceder al Xacobeo de 2027 la declaración como evento excepcional de interés público. La Xunta trasladó acuerdo y se aprobó el programa de beneficios fiscales el pasado verano. Falta que el Estado active el órgano gestor para que tenga efecto.

2.- Desarrollo de un modelo de turismo sostenible. La Xunta la da por cumplida y ejemplifica con los planes de sostenibilidad en el litoral o de legislar la tasa turística.

3.- Impulsar vínculos con la lusofonía a través del reconocimiento al trabajo de personalidades como Isaac Alonso Estraviz. La Secretaría Xeral da Lingua participó en la presentación de 'Encontros con reviravolta', financiado por la Xunta.

4.- Invertir en infraestructuras deportivas de uso público. Actuaciones en diversos puntos de la comunidad.

5.- Pedir al Gobierno mejorar la red ferroviaria. Cumplida.

6-7.- Solicitar ampliar el techo competencial, traspaso de la AP-9 y rescate de la concesión. Esta última es una demanda recurrente del Gobierno gallego, que también ha anunciado pasos legales para conocer información del proceso europeo por la prórroga de la autopista. Al tiempo, se negocian otras competencias con el Gobierno, como permisos de trabajo a extranjeros y aeródromos.

8.- Aprobación de una nueva ley de Administración local en 2025. No se ha cumplido, aunque el anteproyecto ya ha sido presentado.

9.- Trabajar con el Gobierno para completar la plantilla de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica. Demanda reiterada por la Xunta, sin éxito por ahora.

10.- Suscribir la resolución del Parlamento europeo de 2019 de condena a los totalitarismos nazi y comunista. Cumplida.

11.- Varios pasos ligados al traspaso de la gestión del litoral (como la simplificación para agilizar la tramitación de permisos). En proceso.

12.- Pedir que el presidente de la Confederación Miño-Sil sea nombrado pro propuesta de la Xunta. Medio Ambiente ha pedido en el Parlamento coordinación "clara y eficaz" con las confederaciones.

13.- Mejorar el sistema educativo y redefinición del 'E-Dixgal'. La Xunta ha renovado un programa no exento de polémica.

14.- Crear la primera red de centros de innovación avanzada de FP. En proceso.

15.- Deducción autonómica que ayude a hacer frente a los gastos educativos y red gallega de ayuntamientos contra el acoso. Cumplido.

16.- Plan específico para aumentar la red de residencias de mayores. En proceso.

17.- Pedir al Gobierno que colabore con la cofinanciación para la gratuidad de escuelas infantiles. Demanda recurrente de la Xunta.

18.- Aumentar la aportación autonómica para el servizo de axuda no fogar (SAF). Cumplida, acuerdo con la Fegamp que mejora la financiación.

19.- Nuevos CIM móviles. Hay cuatro en funcionamiento desde febrero de 2026.

20.- Pedir que la distribución de menores migrantes con "planificación" y "financiación". Demanda reiterada de la Xunta.

21.- Favorecer políticas dirigidas al impulso industrial. Con el trasfondo del freno a Altri en Palas de Rei (que la Xunta liga con la falta de conexión eléctrica), el Ejecutivo de Rueda la da por cumplida.

22.- Dirigirse al Gobierno para que impulse medidas que permitan mantener la posición de liderazgo de Galicia en energías renovables. Trasladado.

23.- Medidas para abaratar suelo empresarial. Promovidas en la última ley de medidas fiscales y administrativas.

24.- Trabajar por la continuidad de Alcoa, junto a otros administraciones. El Gobierno gallego defiende pasos dados para ello.

25.- Reiterar al Gobierno la necesidad de descentralizar la gestión de fondos europeos. Es una demanda habitual de la Xunta, reforzada de cara al nuevo marco presupuestario de la UE.

26.- Apuesta por aumentar y diversificar el suministro de materias primas estratégicas. La Xunta la da por cumplida.

27.- Diálogo con entidades locales y tejido social para definir inversiones de los presupuestos. La Xunta la da por cumplida, aunque está pendiente la aprobación de la futura ley de administración local que se propone "una financiación estable".

28.- Mejorar la información territorializada incluida en los presupuestos. Plasmada en nuevas exigencias en la orden de elaboración presupuestaria.

29.- Urgir la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Defender la reforma de la financiación autonómica y de la local con criterios beneficiosos para Galicia. El último CPFF tuvo lugar en enero y la Xunta reivindica que defiende los criterios que benefician a la comunidad.

30.- Demandar al Gobierno los Presupuestos Generales del Estado. Cumplida.

31.- Pedir que se instale en Galicia el Centro Nacional de Ciberseguridad. La da por cumplida, aunque el Gobierno ha aclarado que será un departamento administrativo más.

32.- Introducir nuevas rebajas fisales. Cumplido.

33.- Cesión de vías a ayuntamientos. Casi en cada Consello de la Xunta se autoriza alguna.

34.- Promover la regeneración de cascos históricos. Aprobadas medidas como el 'Programa Rexurbe'.

35.- Mejorar espacios públicos en entornos urbanos degradados. Impulso del 'Plan Hurbe'.

36.- Reforzar medidas de seguridad en entornos escolares. Dotación de sendas peatonales en varias localidades y mejora de paradas del bus interurbano de uso escolar.

37.- Mejorar la movilidad en Galicia. La Xunta destaca el incremento de los kilómetros de vías de alta capacidad.

38.- Pedir al Gobierno la cesión de inmuebles vacíos. Realizado.

39.- Reforzar medidas que promuevan oferta de vivienda. Lanzamiento en 2025 del 'Programa Fogar Vivo'.

40 - 41.- Pasos para mejorar la atención de salud mental. En proceso, se incorporaron 21 nuevas plazas de psicólogo en Primaria, pero aún se ultima el nuevo plan de salud mental.

42.- Descentralización de servicios sanitarios. Iniciativas como la unidad móvil de rayos X en Ordes, o nuevos hospitales de día oncológicos en Cee y O Barbanza.

43.- Plan para atención del paciente crónico complejo y avanzado. En Proceso, funciona un proyecto piloto en el área de Ferrol.

44.- Ampliar el calendario de vacunas. Cumplida.

45.- Varias demandas al Gobierno relativas a sanidad encaminadas a reducir el déficit de profesionales. Efectuadas.

46.- Líneas específicas de apoyo a la cultura local. La Xunta la da por cumplida y ejemplifica con 'O teu Xacobeo'.

47.- Impulso de un 'Pacto pola lingua'. Proceso en marcha.

48-49.- Apoyo al desarrollo vital de la juventud con medidas de empleo - desarrollo de la 'Estratexia Galicia Retorna'. La Xunta las da por cumplidas.

50-51.- Ayudas a los agricultores afectados por la posible declaración de zonas vulnerables. Petición al Gobierno de apoyo al sector agrario y otros en el nuevo contexto arancelario. En el primer caso, por ahora no hay ninguna declaración y, con respecto a la segunda premisa, se ha demandado.

52-53.- Pedir participación de Galicia en toma de decisiones europeas sobre pesca y 'Bono Peixe'. Cumplidas.