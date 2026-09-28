Declaradas BIC las seis monedas del Reino Suevo y medievo en Galicia adquiridas por la Xunta

Reunión del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha declarado bien de interés cultural (BIC) las seis monedas del Reino Suevo y el medievo renacentista en Galicia, que forman parte de la colección numismática del gallego Antonio Orol, por su valor destacado.

Así lo ha acordado este lunes el Consello de la Xunta, que ha dado el visto bueno al decreto que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia y que pone fin al proceso de incoación iniciado en junio del pasado año.

De este modo, el expediente elaborado por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural valora que estas seis monedas son emisiones "raras y únicas" que constatan la presencia del Reino Suevo en Galicia y del medievo renacentista, de las cuales no se conoce hasta el momento otros ejemplares iguales.

En concreto, abarcan desde el periodo del reino suevo y visigodo, así como del periodo de los Reyes Católicos y del reinado de Felipe II y, según destaca la documentación del procedimiento, "presentan un excelente estado de conservación".

En este sentido, entre las monedas, se encuentra una emisión única, que constituye una de los pocos testimonios material y documental auténticos de la existencia del Reino Suevo en Galicia, a la que los técnicos le reconocen "un valor cultural singular" por sus características artísticas. Además, sobresalen dos piezas cuñadas en A Coruña "de gran valor cultural y rara cuñación".

La Xunta ha destacado que la incoación inicial constaba de siete monedas, pero la pieza conocida como 1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña, fue adquirida en la puja mediante el ejercicio del derecho de tenteo por el Ministerio de Cultura para destinarla al Museo Arqueológico Nacional y pasó a formar parte de las colecciones del Estado que se custodian en dicha institución.

Consecuentemente, la declaración de bien de interés cultural de la totalidad de las seis monedas, en la categoría de objeto mueble singular, les supone la protección patrimonial exigida por sus valores históricos, artísticos, culturales y también identitarios y territoriales, ya que plasman con singular relevancia su vinculación con la Gallaecia histórica.

En la actualidad, estos ejemplares son propiedad de la Xunta de Galicia tras adquirirlas por 178.200 euros el pasado noviembre, y están depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense.

Esta declaración eleva a 799 el número de bines de interés cultural existentes en Galicia y permite culminar un proceso iniciado en junio de 2025 por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y que se resuelve ahora antes de que se cumpla el plazo máximo de 24 meses establecido en la Ley de Patrimonio Cultural.