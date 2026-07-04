Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en estaciones de servicio y locales de hostelería de Ourense

Robo en un establecimiento de la provincia - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo ROCA de la Guardia Civil de Ourense ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en diversas estaciones de servicio y locales de hostelería de la provincia. En el cómputo de sus acciones delictivas, habrían sustraído un botín de más de 5.700 euros.

Tal y como han trasladado en un comunicado, en el marco de la operación 'Tanqueiro' y dentro de las investigaciones tendentes al esclarecimiento de robos, se procedió a la detención de un hombre de 55 años y a la investigación de un segundo varón de 74 años que actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, manteniéndose activo un dispositivo de búsqueda de un tercer varón.

Mediante las acciones delictivas, el grupo criminal habría sustraido un botín que asciende a más de 5.700 euros en efectivo, causando numerosos y cuantiosos daños materiales en las estructuras y puertas de acceso de los locales asaltados.

Según ha explicado la Guardia Civil, su modus operandi consistía en actuar de madrugada, seleccionando establecimientos de hostelería anexos a estaciones de servicio o locales aislados de la provincia. Allí, actuaban ocultando sus rostros con capuchas y prendas tubulares y utilizando herramientas de gran contundencia para fracturar los cristales y los sistemas de cierre de las puertas.

Una vez en el interior, mientras uno de los varones se dirigía a la caja registradora, el otro supuestamente reventaba los cajetines de recaudación de las máquinas recreativas en apenas unos minutos. El tercer colaborador se encargaba de vigilar las inmediaciones.

Finalmente, el análisis minucioso de las cámaras de seguridad de los establecimientos afectados y de los polígonos industriales permitió identificar al mismo vehículo en las inmediaciones de todos los escenarios delictivos.

A este grupo criminal se le atribuyen de forma indiciaria un total de cinco robos, uno en grado de tentativa, perpetrados en los municipios de O Pereiro de Aguiar, Vilamarín y Coles. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ourense.