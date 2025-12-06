Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de motocicletas de cross y enduro en Carballo (A Coruña)

202512011d7b9a257bf6a93fada7985ee08d2e0a.jpg - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Carballo desarticuló un grupo criminal especializado en la sustracción de motocicletas de cross y enduro en este municipio coruñés.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, en la fase de explotación de la operación 'escapado2' detuvieron a cinco personas e investigaron a otras tres, una de ellas menor de edad.

La operación comenzó tras las denuncias interpuestas por tres de los perjudicados en junio de este año y detallaban que, tras poner a la venta su motocicleta en una pagina de compraventa de segunda mano en Internet, habían contactado con ellos personas supuestamente interesadas en la compra.

Tras acordar el precio de venta, estas personas le indicaban que residían en la localidad de Carballo, donde se efectuaría la venta. Así, tras encontrarse con los supuestos compradores estos solicitaban hacer una prueba para verificar le estado del vehículo, aprovechando para abandonar el lugar sin abonarlas.

Durante la investigación, los agentes corroboraron la existencia de más perjudicados, utilizando siempre el mismo 'modus operandi'. Este consistía en que los presuntos compradores conminaban a los propietarios a trasladarse a un punto de la localidad de Carballo, cambiando la ubicación en el último momento por un punto próximo al núcleo de viviendas conocido como Monte do Carmen.

Una vez que se encontraban vendedor y comprador, el segundo le solicitaba hacer una prueba para verificar el estado de la motocicleta. En caso de que el vendedor tuviese reticencias, le solicitaba subir a la misma y encenderla para escuchar el sonido del motor, en ambos casos el supuesto comprador emprendía la huida del lugar a toda velocidad con la motocicleta en dirección al citado núcleo de viviendas, peligrando en varias ocasiones la integridad del vendedor al intentar detener la marcha.

En caso de acceder alguno de los vendedores al núcleo poblacional con la intención de recuperar el vehículo, siempre se encontraba con algún residente que se ofrecía a intentarlo, solicitándole una cantidad de dinero por las gestiones que oscilaba entre los 600 y los 1.500 euros.

Durante la investigación, los guardias civiles comprobaron que los titulares de los números de teléfono facilitados por los supuestos compradores eran residentes en León y Valencia, los cuales desconocían la existencia de los mismos y su uso fraudulento, intentando con ello el grupo criminal dificultar la acción de los investigadores.

Como fruto del trabajo de campo realizado, los efectivos actuantes identificaron a los supuestos componentes de este grupo criminal. La Guardia Civil detuvo a cinco de sus miembros como supuestos autores de un delito de estafa, otro de extorsión y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

La operación continúa abierta ante la posibilidad de que hubiese más perjudicados.