Se desprende parte de la cornisa y elementos de la fachada de la residencia universitaria San Clemente de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Parte de la cornisa y elementos de la cubierta de uno de los balcones de la fachada de la residencia universitaria San Clemente de Santiago --en la zona orientada hacia la Avenida das Ciencias del Campus Sur--, se ha desprendido en la tarde de este martes.

Tal y como ha confirmado la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en una nota de prensa, el incidente afectó a parte de la cornisa y a elementos de la cubierta de uno de los balcones que, durante la caída, alcanzaron la cubierta del balcón situado en la planta inferior, provocando a su vez el desprendimiento de tejas y de otros elementos de remate.

Hasta allí se desplazó la rectora, Rosa Crujeiras; el gerente de la USC, Juan Villoslada; y el vicereitor de Coordinación del Campus de Lugo, con competencias en infraestructuras, Roberto Bande, junto con otras personas responsables de la institución y el equipo técnico de la Oficina de Infraestruturas.

"Llevamos mucho tiempo reclamando financiación para la rehabilitación de este inmueble y las Administraciones públicas deberían comprometerse para preservar no solo un edificio imprescindible para la comunidad universitaria, sino también un patrimonio de gran valor histórico y cultural para la ciudad", ha subrayado Bande.

También, la policía local acudió al punto procediendo a delimitar y acordonar la zona para garantizar la seguridad, dado que es una calle con tránsito habitual para la comunidad universitaria.

Por su parte, la USC trabaja actualmente en la retirada controlada de todos aquellos elementos que presentan inestabilidad o que puedan suponer un riesgo de nuevos desprendimientos, así como en el aseguramiento provisional de las zonas afectadas. Una vez finalizadas estas actuaciones inmediatas, se evaluará el alcance de los daños y las intervenciones que resulte necesario llevar a cabo.