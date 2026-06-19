Detenida la conductora sin carné que se dio a la fuga tras atropellar a un agente en un control en Verín - GUARDIA CIVIL

OURENSE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conductora sin carné que se ha dado a la fuga tras atropellar a un agente de la Guardia Civil en un control en Verín (Ourense) ha sido detenida posteriormente.

La presunta autora de un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad via por pérdida de vigencia del permiso ha sido detenida a las 18,45 horas en en el pueblo de Vilela, municipio ourensano de Cualedro. La mujer también circulaba en un coche sin seguro ni ITV.

La Guardia Civil activó un dispositivo para localizar a la mujer. Se trata de una vecina de Cualedro con múltiples antecedentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14,00 horas en la carretera N-525, a la altura del punto kilométrico 168,900, en el municipio de Verín. Mientras una patrulla identificaba a la conductora, "esta inicia la marcha súbitamente arrastrando unos metros al guardia civil, hasta que este logra soltarse del vehículo".

Durante la huida, la conductora chocó contra un turismo con matrícula portuguesa y continuó la marcha.

El agente se encuentra con contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.