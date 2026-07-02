Detenida una conductora al presentar un permiso falso tras salirse de la vía acompañada de su hijo en A Gudiña (Ourense) - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer al presentar esta un permiso de conducción falso tras salirse de la carretera, acompañada de su hijo menor de edad, en el término municipal de A Gudiña (Ourense).

Según ha informado la Comandancia, el Centro Operativo de Tráfico (COTA) recibió una llamada telefónica el pasado 14 de junio que alertaba de un siniestro vial en la N-525, informando de que un vehículo se había salido de la vía.

Tras personarse en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que en el vehículo viajaban una mujer y su hijo menor de edad, presentando esta un permiso de conducción portugués "aparentemente veraz".

Sin embargo, ante las sospechas infundidas tras comprobar dicho permiso en detalle, la Guardia Civil decidió verificar su vigencia con las autoridades de Portugal, quienes ratificaron que la conductora carecía de carnet en vigor y que el permiso que había presentado era falso.

Así las cosas, los agentes procedieron a su detención, instrucción de las pertinentes diligencias y entrega en el Juzgado de Guardia de Verín por los supuestos delitos de falsedad documental y conducción de un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción.

Tal y como ha indicado la Comandancia, la detenida podría enfrentarse a penas de cárcel de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses por el delito de falsedad documental, así como a condenas de tres a seis meses de prisión y multas de 12 a 24 meses por el de conducción careciendo de permiso.