Detenida una empleada de hogar en Betanzos por un supuesto robo de joyas valoradas en más de 50.000 euros

Joyas hurtadas - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Betanzos ha detenido a una mujer, empleada de hogar, como presunta autora de un delito de hurto de joyas, cuyo valor supera los 50.000 euros.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil de A Coruña en nota de prensa, los hechos sucedieron a raíz de la denuncia interpuesta por la propietaria de las joyas por un supuesto delito de robo con fuerza, valorando lo sustraído en más de 50.000 euros.

A raíz de la denuncia, los agentes iniciaron una investigación, tras la que concluyeron que el presunto autor del robo tenía que ser alguien del entorno doméstico de la víctima. Así, se logró descubrir que la supuesta autora de los robos se trataba de una mujer que trabajaba como empleada del hogar en ese domicilio.

Durante el registro del domicilio de la presunta responsable, los guardias civiles hallaron la mayor parte de las joyas sustraídas, que se ubicaban en algunos casos ocultas en un azucarero o enterradas en varias macetas de plantas.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo a la mujer como presunta autora de delito de hurto y recuperó la totalidad de los sustraído, parte del cual fue entregado voluntariamente por la detenida.

No obstante, algunas de las piezas intervenidas no fueron reconocidas como propias por parte de la denunciante, por lo que la los agentes continúan con la investigación para esclarecer la procedencia de las mismas.